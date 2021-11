Sur fond de problèmes liés aux visas : Paris appelle les Marocains à investir en France

F. Riester a d’ailleurs déclaré que la France s’était trouvée «dans l’obligation» de réduire ces visas, mais souhaite «revenir à la situation pré-Covid» en la matière.

«J’insiste sur la volonté de la France d’accueillir davantage d’investisseurs marocains en France, d’autant plus que celle-ci est considérée actuellement comme le pays d’Europe le plus attractif en termes d’investissement», a souligné le responsable français lors d’une conférence de presse, soutenant que la France a accueilli entre 2019 et 2020 le plus grand nombre de projets d’investissements étrangers sur son sol, devant l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

«C’est le moment d’investir en France et de choisir la France pour les investissements en Europe», a-t-il fait valoir, notant que chefs d’entreprises et investisseurs français «sont amenés à œuvrer avec leurs homologues marocains dans une multitude de partenariats pour l’avenir dans divers domaines».

F. Riester a jugé nécessaire de «repenser» les chaînes d’approvisionnement et les chaînes de valeurs et faire en sorte à diversifier les fournisseurs à la faveur des pays à proximité, en l’occurrence le Maroc qui a, a-t-il dit, un rôle «assez crucial» à jouer.

«Nous avons su faire des partenariats très productifs gagnant-gagnant dans le secteur automobile et celui de l’aéronautique et ça serait judicieux de s’intéresser à d’autres secteurs, tel que celui des énergies renouvelables, notamment l’éolien, l’énergie solaire ou encore l’hydrogène, en plus des secteurs du transport et de l’agroalimentaire qui font déjà l’objet de plusieurs partenariats fructueux», a relevé le ministre délégué.