Sur fond de tension russo-occidentale : La cheffe de la diplomatie allemande à Moscou

En matière de relations russo-allemandes, trois grands dossiers dominent l’ordre du jour. L’Ukraine, tout d’abord, où les menaces de guerre sont plus vives que jamais. L’éternel dossier du gazoduc Nord Stream 2, ensuite, toujours pas entré en opération malgré l’impatience croissante de la Russie. Et enfin, la question du lancement en Allemagne d’une antenne germanophone de la chaîne de propagande Russia Today, RT DE, aujourd’hui bloquée par de nombreux obstacles techniques, juridiques… et politiques.

Ces trois points ont tous été évoqués lors du déplacement à Moscou d’Annalena Baerbock. Une visite qui, d’après son homologue russe Sergueï Lavrov, se serait déroulée de façon « constructive ». Russie et Allemagne, dit-il, pourront trouver des points de convergence, en particulier sur les questions de coopération économique, mais aussi et surtout, sur le dossier ukrainien. « Pour l’Ukraine nous sommes sur la même ligne, il n’y a pas d’alternative aux accords de Minsk, affirme S. Lavrov. Nous ne nous faisons aucune illusion sur Kiev. Notre espoir, c’est que Paris et Berlin obligeront M. Zelenski à faire ce qu’il a promis de faire à plusieurs reprises. »

Le résultat peut sembler maigre. Mais au vu du niveau des tensions diplomatiques de ces dernières semaines entre la Russie et les pays occidentaux, il est également encourageant.