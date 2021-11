Suspension des vols par le Maroc: Après la France, les pays d’Afrique australe…

En plus de l’Afrique du Sud, l’interdiction d’accès au territoire nationale concerne aussi le Botswana, la Namibie, le Lesotho, l’Eswatini, le Mozambique et le Zimbabwe, indique le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette décision intervient dans le cadre des mesures prises pour préserver les acquis du Maroc en matière de gestion de la pandémie de la Covid-19 et pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire dans certains pays, dont la France où une nouvelle vague de contaminations s’avère particulièrement inquiétante.

Malgré l’absence de décisions de fermeture et de renforcement de mesures préventives, le gouvernement a décidé de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au début de l’année prochaine.

Vendredi, le pays a recensé 154 nouveaux cas confirmés du coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total national de personnes infectées par le virus à 949.532.

Selon le ministère de la Santé, le nombre total de tests réalisés, après les 11.437 nouveaux de ces dernières 24H, a atteint 9.441.218 depuis le début de la propagation du virus au niveau national le 2 mars dernier.

Les données officielles ont indiqué que la même période, 3 décès dus au virus ont été recensés, de sorte que le nombre total de décès est porté à 14 773, et il a également été confirmé, selon la même source, 164 cas supplémentaires de guérison.