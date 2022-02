Takaful : La SCR décroche l’agrément pour le volet réassurance

Dans un communiqué de la compagnie, le Management de la SCR se félicite de l’obtention de cet accord qui constituera un fort potentiel pour l’expansion de son activité au niveau local et international.

Ce nouvel acteur « RETAKAFUL » au Maroc, accompagnera d’une part, les opérateurs locaux du TAKAFUL dans leur démarrage et expansion, et d’autre part, il ambitionne d’être parmi les acteurs influents au niveau régional et international de cette branche importante de la finance participative.

Le démarrage de l’activité « RETAKAFUL » marquera une grande avancée pour l’économie participative du Royaume. Elle permettra à ses différents acteurs de contribuer activement à l’émergence d’une nouvelle forme d’assurance et de réassurance au niveau local et international. Actuellement, la SCR gère un portefeuille de plus de 500 clients et opère dans plus de 70 pays notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.