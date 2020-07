Tanger à l’heure du reconfinement!

A Tanger, l’heure est à la veille et au durcissement du contrôle de la circulation des personnes. Une mesure décidée pour inciter les citoyens à rester chez eux et à n’en sortir qu’en cas d’absolue nécessité. Dès lors, la circulation à l’intérieur de la ville de Tanger est tributaire d’une autorisation exceptionnelle. Plus, toute sortie de la ville est également conditionnée par une autorisation spéciale délivrée par les autorités locales.

Le ministère de l’Intérieur a en outre décidé de l’élargissement de l’espace géographique concerné par les limitations de circulation et le confinement à toute la ville de Tanger, à partir de ce lundi 13 juillet à midi. Et ordonné la suspension des moyens de transport public, par route comme par trains, de (et vers) la ville de Tanger.