Tanger Med : Nouveau record réalisé avec plus de 7 millions de conteneurs traités en 2021

Cette hausse du trafic résulte de la montée en régime continue du port Tanger Med 2 après le démarrage successif des terminaux TC4 en 2019 puis TC3 en 2021, explique l’autorité du port dans un communiqué ajoutant que ce résultat confirme le leadership de Tanger Med en Méditerranée et en Afrique, et consolide la position de ce hub majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales menées respectivement par Maersk Line, CMA CGM et Hapag Lloyd. Dans le détail, 101 054 713 tonnes de marchandises ont été manutentionnées pour la première fois dans le complexe portuaire Tanger Med, en croissance de 25% par rapport à 2020. Le tonnage ainsi traité par le complexe portuaire Tanger Med représente plus de 50 % du tonnage global manutentionné par l’ensemble des ports du Maroc.

Le complexe portuaire a également traité 407 459 camions TIR en 2021, en croissance de 14% par rapport à 2020. Ce trafic a principalement été porté par la reprise des exportations industrielles, ainsi que par la bonne performance de la campagne agricole et des exports agro-industriels. Pour ce qui est du trafic véhicules neufs, 429 509 unités ont été manutentionnées sur les deux terminaux à véhicules du port Tanger Med en 2021, en croissance de 20% par rapport à l’année précédente. Le trafic regroupe principalement 278 651 véhicules Renault dont 250 532 destinés à l’export, et une montée en puissance des exports des véhicules PSA avec 100 030 voitures à l’export.

Pour ce qui est du trafic du vrac liquide, il a connu une augmentation de 9% par rapport à l’année 2020. Il a enregistré un trafic total de 8 744 900 tonnes d’hydrocarbures manutentionnés. Le trafic du vrac solide de son côté a enregistré un total de 342 804 tonnes manutentionnées, en hausse de 13% par rapport à l’année 2020, porté par le trafic des bobines d’acier, des pales éoliennes et des céréales.

Le trafic des passagers, toujours impacté par le contexte sanitaire, a enregistré une baisse de 14% par rapport à 2020 avec 587 320 passagers qui ont transité par le port Tanger Med en 2021.

Enfin, 10 902 navires ont fait escale au port Tanger Med en 2021 en croissance de 12 % par rapport à 2020. Le complexe portuaire a accueilli durant l’année écoulée près de 929 méga-ships (taille supérieure à 290 mètres).

Ces performances réalisées pendant l’année 2021 affirment la position du complexe portuaire en tant que hub stratégique majeur, ainsi que son rôle clef en tant que plateforme logistique privilégiée au service de la compétitivité logistique nationale. Ces réalisations résultent de la collaboration continue de l’ensemble des partenaires du complexe portuaire Tanger Med et notamment les armateurs, les concessionnaires, les autorités locales et les administrations concernées.