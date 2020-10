Téhéran appelle Tirana au retrait des territoires occupés dans le Haut Karabakh

Lors d’un point presse tenu lundi 5 octobre, Saeed Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a annoncé que son pays avait préparé un plan de paix détaillé pour aider à la résolution du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut Karabakh, rapporte le site d’information iranien Nour News. «L’Iran a préparé un plan détaillé pour résoudre le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et est prêt à en discuter avec les deux parties», a affirmé le diplomate, exprimant «son espoir que les deux pays amorcent sans tarder un cessez-le-feu».

Tout en soulignant que Téhéran se tenait à égale distance des deux parties en conflit, S.Khatibzadeh a appelé «l’Azerbaïdjan et l’Arménie à respecter les droits des civils et à leur épargner les malheurs de la guerre».

Ces deux pays devraient «se rendre compte que l’Iran ne tolérera en aucun cas des affrontements armés à ses frontières», a-t-il mis en garde, soutenant que Téhéran avait «suggéré à ses amis dans les deux pays à faire très attention à ça».

S. Khatibzadeh a informé que Téhéran était en contact avec les hautes autorités arméniennes et azerbaïdjanaises et d’autres pays acteurs dans la région. «Nous espérons mettre fin à cette guerre au plus vite et aider l’Azerbaïdjan à préserver sa souveraineté sur ses terres, afin que les négociations puissent démarrer après le retrait complet de toutes les forces armées», a conclu S.Khatibzadeh.

Samedi 3 octobre, les autorités iraniennes avaient annoncé la chute pour la seconde fois de quatre roquettes à l’intérieur du territoire national, limitrophe avec les zones de combat au Haut-Karabakh.