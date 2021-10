Téhéran au secours de Beyrouth : Les Iraniens offrent deux centrales électriques au Liban

Lors d’une conférence de presse conjointe avec Abdallah Bou Habib, ministre libanais des Affaires étrangères, H. Amir Abdellahian a indiqué que « nous avons convenu de convoquer le Comité économique libano-iranien », notant que « l’Iran est totalement prêt à aider le Liban dans divers domaines ».

Le ministre iranien a souligné que « le Liban, avec son peuple, son armée, son gouvernement et sa résistance, est capable de résister et de défier l’occupation sioniste » tout en rendant un hommage appuyé aux martyrs qui ont conduit la résistance Imad Mughniyeh, Qassem Soleimani et Abu Mahdi Al-Muhandis.

Le chef de la diplomatie iranienne a également déclaré que son pays ne reconnaissait que « la Palestine », ajoutant que « nous avons insisté sur la nécessité des dialogues régionaux et considérons que le dialogue résout les question régionales et internationales ». Abordant la rencontre saoudi-iranienne, il a précisé que « le dialogue irano-saoudien a atteint un bon niveau jusqu’à présent », expliquant que « des négociations garantissant les droits du peuple iranien sont ceux à quoi nous aspirons ».

H.Amir Abdellahian a évoqué le dossier nucléaire en soulignant que « l’Iran est prêt à revenir à l’accord nucléaire si l’autre partie est sérieuse à ce sujet », tout en précisant que « notre critère pour reprendre les négociations est la levée des sanctions et le retour de toutes les parties à l’accord nucléaire ».

Plus tôt dans la journée, le président libanais Michel Aoun a affirmé le soutien du Liban aux efforts déployés par la République islamique d’Iran pour renforcer le rapprochement entre elle et les pays de la région, notamment les relations avec les pays arabes, à travers le dialogue existant à cet effet.

De son côté, le ministre libanais des Affaires étrangères Abdullah Bouhabib a souhaité « la réussite des négociations que l’Iran mène avec l’Arabie saoudite ».

M. Aoun a déclaré, lors de sa rencontre avec H. Amir Abdellahian au palais de Baabda, à Beyrouth, qu’ »un tel dialogue peut rapprocher des points de vue sur les questions litigieuses ».