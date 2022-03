Téhéran dit non à la guerre : Et considère l’Ukraine comme une victime US

E. Raïssi a souligné que la république iranienne «est opposée à la guerre et en faveur de son arrêt le plus rapidement possible. Car cela est à tout moment au profit des nations. » Pour le Président iranien « le peuple ukrainien, tout comme le peuple afghan, yéménite et irakien, est victime de la politique diabolique des États-Unis».

Et de conclure que son pays, «comme l’a déclaré le Guide suprême de la Révolution islamique, est définitivement contre la guerre. La guerre devrait se terminer dès que possible. C’est dans l’intérêt de la région et des nations, car cela réduira les dangers, les dégâts et les problèmes des populations ».

Entre-temps, Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a affirmé que son pays œuvre avec la Russie pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. « Nous essayons tous de ne pas laisser la crise ukrainienne devenir incontrôlable », a-t-il ajouté.