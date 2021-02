Téhéran fait preuve de souplesse face à l’AIEA

La date limite du 21 février a été décidée par le Parlement iranien pour restreindre certaines inspections de l’AIEA sur des installations non nucléaires, y compris des sites militaires, si les Etats-Unis ne levaient pas leurs sanctions imposées par la précédente administration de Donald Trump en 2018.

Une éventuelle limitation des inspections entrerait en vigueur mardi, a précisé samedi le président de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Ali Akbar Salehi.

L’Iran a néanmoins souligné qu’il ne cesserait pas de collaborer avec l’AIEA, le « chien de garde nucléaire » de l’ONU, et n’expulserait pas ses inspecteurs. Ces inspections sont prévues par l’accord international de 2015, censé garantir la nature pacifique du programme nucléaire iranien, accord duquel D. Trump a retiré unilatéralement les Etats-Unis en 2018 en rétablissant les sanctions américaines contre l’Iran.

R. Grossi a été reçu à Téhéran par l’ambassadeur d’Iran auprès de l’AIEA, Kazem Gharibabadi, et un responsable de l’OIEA, Behrouz Kamalvandi, a tweeté K. Gharibabadi. Le responsable de l’AIEA avait précisé qu’il rencontrerait de « hauts responsables iraniens pour trouver une solution mutuellement acceptable (…) », afin que l’AIEA puisse « poursuivre les activités de vérification essentielles en Iran ». Objectif qui semble atteint.

L’Iran avait pourtant réitéré, vendredi 19 février, son appel aux Etats-Unis pour une levée de toutes les sanctions imposées par l’ancien président D. Trump. Téhéran « annulera immédiatement » ses mesures de rétorsion si les Etats-Unis « lèvent sans condition toutes les sanctions imposées, réimposées ou rebaptisées par Trump », a tweeté Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères. Il a souligné que l’Iran était d’accord avec la décision de l’administration Biden de revenir sur l’affirmation largement discréditée de son prédécesseur, selon lequel l’ONU avait imposé de nouvelles sanctions liées au programme nucléaire de Téhéran.

Le guide suprême Ali Khamenei avait signalé avant la visite du patron de l’AIEA à Téhéran que « ce que l’Iran exige cette fois, c’est de l’action et seulement et uniquement de l’action. Si on voit de l’action dans le camp d’en face, alors on réagira par conséquence. La promesse et les paroles ne suffisent plus à convaincre l’Iran».

Téhéran a menacé de s’affranchir de nouveaux engagements pris en vertu de l’accord de 2015 sauf si les Etats-Unis lèvent leurs sanctions unilatérales imposées depuis 2018.