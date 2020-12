Téhéran pour des négociations au Moyen Orient sans présence des occidentaux

«Nous ne négocierons pas avec les Occidentaux sur les questions liées à la région, car ce sont leurs interventions qui sont à la base des problèmes», écrit le chef de la diplomatie iranienne sur Twitter, en réponse aux aspirations de certains pays de la région d’associer les puissances occidentales à d’éventuelles négociations avec l’Iran.

Javad Zarif rappelle que la République islamique est toujours prête «à un dialogue avec ses voisins, et nous l’avons montré à maintes reprises en proposant le Projet de sécurité régionale en 1986, le Complexe de dialogue régional en 2016 et enfin l’Initiative de paix d’Ormuz en 2019».

Lors d’un point presse lundi 7 décembre, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a réagi à l’appel lancé par l’Arabie saoudite et Bahreïn, demandant à la communauté internationale de les associer aux éventuelles négociations sur le programme nucléaire iranien. «Ces pays devraient être conscients où se trouve leur place et parler en fonction de leurs capacités», affirmait-il alors, soulignant que «les relations internationales et les accords régionaux étaient clairs pour tout le monde».

Si la pression des puissances occidentales ne faiblit pas quant au programme nucléaire iranien, il n’en reste pas moins que Téhéran reste ferme sur ses positions. Plus, l’Iran compte poursuivre juridiquement l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour divulgation d’informations confidentielles sur le programme nucléaire iranien.

Evoquant la publication par Reuters de l’un de ces rapports, l’ambassadeur permanent d’Iran et représentant auprès des organisations internationales à Vienne, Kazem Gharib Abadi, a assuré que l’Iran suivra sérieusement cette question d’un point de vue juridique, lors d’une interview avec la Sixième chaîne de la télévision iranienne Khabar, samedi 5 décembre.

Le diplomate iranien n’a pas précisé le contenu du rapport en question, mais il pourrait s’agir des articles qui avaient révélé l’identité de l’éminent scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, assassiné le 27 novembre dernier dans un attentat terroriste près de Téhéran.

C’est Reuters qui avait publié en 2014 l’identité de Fakhrizadeh, assurant que l’AIEA tente de lui parler, le présentant comme étant « le père du programme nucléaire iranien ». Les médias ont relayé par la suite les allégations des opposants iraniens en exil selon lesquels il seraient « le cerveau des efforts secrets pour la fabrication de la bombe atomique en Iran ». L’Iran nie avoir l’intention de développer un programme militaire nucléaire.

Les assassinats dans les années précédentes de scientifiques nucléaires iraniens seraient aussi dus à ces fuites, ont assuré des médias iraniens. Selon G. Abadi, les nouvelles publiées par Reuters étaient basées sur le rapport secret de l’agence, qui était inclus sur son site Web interne, exclusivement consultable par ses membres

« Tous les rapports sur les mesures de sauvegarde, sur l’accord nucléaire, ainsi que sur les correspondances de l’Iran avec l’agence, et vice versa, sont de nature confidentielle… l’agence publie ses rapports sur son site Web interne consulté exclusivement par ses membres », a-t-il précisé.

Or, conteste-t-il, «ces rapports, avant qu’ils ne sortent du secret,- et nous avons à cet égard une remarque sérieuse-, sont divulgués aux médias».

G. Abadi a révélé que les protestations juridiques de l’Iran et les suivis à l’encontre de l’agence dans le domaine de la préservation des informations confidentielles remontent à plus de deux décennies.

Expliquant la mission qui devrait être suivie par l’AIEA après que l’Iran lui remet les informations nécessaires, est « de préparer des rapports de vérification de la mise en œuvre des obligations par l’Iran, pour les mettre ensuite à la disposition du Conseil des dirigeants ». Il a aussi fait observer que « sur une longue période de temps, les rapports sur les procédures de garantie ont été préparés par l’agence de manière très détaillée et distribués aux Etats membres », expliquant qu’ »au cours des cinq dernières années, ils ont été remplacés par des rapports sur l’accord nucléaire ».

Cependant, ajoute le diplomate iranien, « il y a deux problèmes dans cette voie. Le premier est le volume de détails sur les activités de mesures de sauvegarde qui devraient être inclus dans ces rapports, et le second est que le mécanisme d’annonce des rapports aux membres de l’agence est complètement déficient. »

Commentant les allégations de l’AIEA selon laquelle « ces rapports ne fuient pas dans les médias », il en a déduit que ces fuites pourraient se faire par le biais d’un pays ou plusieurs pays ». Mais il a néanmoins objecté que « la responsabilité première de la préservation des informations confidentielles en incombe à l’Agence internationale de l’énergie atomique », d’où la nécessité que ce problème avec ce mécanisme médiatique soit réformé et reconsidéré fondamentalement. »