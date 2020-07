Téhéran rappelle au chef du gouvernement irakien ses constances

Les discussions entre M. Al Kazimi et le président iranien Hassan Rohani ont notamment porté sur les moyens de renforcer les liens commerciaux, sur la lutte contre le nouveau coronavirus et sur les efforts destinés à assurer la stabilité de la région.

« Les deux gouvernements souhaitent élargir les relations bilatérales pour atteindre 20 milliards de dollars », a indiqué le président iranien. Ce dernier a également affirmé la volonté de Téhéran de « soutenir l’Irak, pour sa stabilité et la stabilité de la région ».

L’Irak est l’un des principaux marchés pour les exportations non pétrolières de l’Iran mais le commerce bilatéral a récemment baissé en raison de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné une fermeture des frontières.

Hassan Rohani a aussi promis d’aider Bagdad en lui « fournissant autant que possible tous les produits sanitaires et médicaux nécessaires » pour lutter contre le coronavirus.

Par contre, Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution islamique iranienne, a rappelé à son hôte irakien que l’Iran ne pardonnerait pas l’assassinat du général Soleimani par les Américains et porterait «certainement un coup en représailles aux États-Unis» qui cherchent à créer une vacance du pouvoir dans les pays de la région. «Ils [les États-Unis, ndlr] ont tué votre invité chez vous et ils ont avoué de façon flagrante ce crime […] La République islamique d’Iran n’oubliera jamais le martyre de Qassem Soleimani et portera certainement un coup en représailles aux États-Unis», a-t-il indiqué, cité par son site.

A. Khamenei a ajouté que Washington et ses agents cherchaient toujours à créer une vacance du pouvoir dans les pays de la région en vue de semer le chaos et à préparer le terrain pour intervenir.

Donald Trump fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires iraniennes à la suite des frappes de drones qui ont coûté la vie au général Soleimani, avait précédemment indiqué l’agence de presse iranienne Mehr.

Q. Soleimani, chef de la Force Al-Qods, a été tué début janvier à Bagdad en compagnie d’Abou Mahdi al-Mouhandis, patron d’al-Hachd Achhabi. L’Iran a tiré plusieurs roquettes sur deux bases américaines en Irak dans le cadre d’une opération de représailles. Après avoir annoncé dans un premier temps que ces tirs n’avaient fait «aucun blessé», Washington a finalement admis qu’il y en avait eu, révisant plusieurs fois leur nombre à la hausse.