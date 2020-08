Téhéran retoque Abou Dhabi

L’Iran enquête sur « la fusillade des embarcations des garde-côtes émirati (survenue lundi) contre plusieurs bateaux de pêche iraniens (…), qui a entraîné la mort de deux pêcheurs », a indiqué le ministère iranien dans un communiqué sur son site, ajoutant avoir convoqué le chargé d’affaires des Emirats pour protester.

Cet incident survient alors que l’Iran a dénoncé lundi comme une « stupidité stratégique » l’accord de normalisation des relations entre son ennemi régional Israël et les Emirats arabes unis, conclu sous l’égide des Etats-Unis.

« Le même jour, un navire émirati a été saisi par les garde-frontières de la République islamique d’Iran en raison du déplacement illégal dans les eaux de notre pays et son équipage a été arrêté », précise le communiqué.

Abou Dhabi a réduit en janvier 2016 ses relations avec Téhéran dans un contexte de vives tensions entre les deux poids lourds de la région : l’Arabie saoudite, proche alliée des Emirats, et l’Iran.

« Le gouvernement des Émirats a émis hier (mercredi) une note officielle exprimant son profond regret pour cet incident et annoncé sa volonté de compenser tous les dommages causés », a fait savoir le ministère iranien des Affaires étrangères.

Fait rare début août, le chef de la diplomatie iranienne a eu avec son homologue émirati des discussions ayant porté notamment sur la coopération dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Le président Rouhani avait également qualifié de « grosse erreur » la décision des Emirats de normaliser leurs liens avec Israël, les « mettant en garde contre l’ouverture pour Israël d’une voie d’accès à la région ».

De leur côté, les Emirats ont convoqué dimanche le chargé d’affaires iranien à Abou Dhabi pour protester contre ces « menaces » iraniennes.

En dépit de leurs relations politiques tendues, Iran et EAU, pays riverains du Golfe, sont d’importants partenaires économiques, en particulier Dubaï, un géant portuaire qui abrite aussi le plus grand hub aéroportuaire au monde pour les passagers étrangers.

L’annonce de Téhéran jeudi intervient par ailleurs au lendemain de celle du président américain qui a fait savoir que son pays allait activer une procédure controversée aux Nations unies pour rétablir toutes les sanctions internationales contre l’Iran.

Plus de muscle !

En parallèle, force est de souligner que l’Iran a annoncé aussi jeudi avoir augmenté la portée de ses missiles en en dévoilant deux nouveaux, l’un balistique et l’autre de croisière, baptisés en l’honneur d’officiers tués en janvier par Washington en Irak. « En ce qui concerne les missiles de croisière, nous sommes aujourd’hui passés d’une portée de 300 à 1.000 km en moins de deux ans », s’est félicité le président iranien H. Rouhani lors d’une cérémonie télévisée d’inauguration des « projets défensifs » à Téhéran.

Le missile balistique « Haj Qassem » a été baptisé en l’honneur de Qassem Soleimani, leader des Gardiens de la Révolution et architecte de la stratégie d’influence régionale de l’Iran, tué le 3 janvier dans une frappe de drone américaine à Bagdad. La télévision d’Etat a loué la vitesse du missile balistique, le présentant comme « le bras long de l’Iran pour gifler les agresseurs », et appelant les Iraniens à ne pas oublier « Aïn al-Assad », base militaire irakienne abritant des Américains, frappée par des missiles iraniens en représailles à l’assassinat de Q. Soleimani.

Le second missile représente « le dernier missile de croisière » fabriqué en Iran et a été nommé en l’honneur d’Abou Mehdi al-Mouhandis, le lieutenant irakien de Soleimani, leader d’Al Hachd Achaabi, également tué dans la frappe US.

« Je remercie le ministère de la Défense d’avoir nommé l’un de ses missiles les plus importants en l’honneur du général Soleimani », a déclaré H. Rohani.

Le ministre de la Défense a par ailleurs assuré qu’ « une attention particulière a été accordée à l’augmentation de portée des missiles ». « Dans le domaine des missiles balistiques à combustible solide, nous avons aujourd’hui atteint une portée de 1.400 km » en fabriquant le missile « Haj Qassem », a fait savoir le général Amir Hatami, précisant que ces missiles avaient fait preuve de leur « efficacité » contre « les criminels américains ».

La démonstration des capacités défensives iraniennes n’a pas occulté, non plus, l’essor de l’avionique. Ainsi, les responsables iraniens ont dévoilé deux réacteurs devant équiper le chasseur iranien baptisé « Kawthar » et la nouvelle série de drones armés longue distance.