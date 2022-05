Télécoms : Réduction des tarifs d’interconnexion pour la troisième fois consécutive

Cette dernière baisse a été motivée par l’intensification du recours aux applications Over The Top -OTT- ayant pénalisé les trafics sortants qui sont resté stables malgré une baisse tarifaire, par la persistance de l’impact des parcs et de l’effet de club sur la répartition du trafic On-Net et la volonté d’établir un certain équilibre entre les opérateurs nationaux.

C’est en ligne avec les meilleures pratiques internationales que les baisses préconisées sur les tarifs de terminaisons fixes devraient être maintenues, notamment pour généraliser la commercialisation des offres d’abondance fixe.

Pour rappel, le régulateur maintient également une asymétrie tarifaire en défaveur de Maroc Telecom vis-à-vis de ses deux autres compétiteurs.