Téléphonie : La série Redmi Note 11 lancée au Maroc

La nouvelle série Redmi Note présentée par Xiaomi au Maroc comprend le Redmi Note 11S et le Redmi Note 11, aux spécifications plus solides que la génération précédente. Elle défie la concurrence grâce aux améliorations du système de caméra du Redmi Note 11S, où les caméras ont été upgradées.

Pour la première fois dans la même catégorie de prix, elles disposent d’un capteur de grande taille et d’une précision de 108 méga pixels, permettant de capturer et de partager des moments de vie en haute définition et avec des détails ultra-réalistes. Grâce à un capteur Samsung HM2 avec une grande taille de capteur (1/1,52″), L’appareil photo principal bénéficie de la technologie de regroupement de pixels 9 en 1 ainsi que du double ISO natif pour fournir des images époustouflantes avec une plage dynamique et des performances de couleur plus élevées et d’excellents résultats même en basse luminosité. La caméra ultra grand angle de 8 MP élargit la perspective avec un angle de vision de 118 degrés, et la caméra macro 2 MP capture les détails les plus fins de près. De plus, une caméra de profondeur 2MP crée un effet bokeh naturel pour les portraits. Pour les amateurs de selfies, le Redmi Note 11S dispose d’une caméra frontale de 16 mégapixels qui peut prendre des selfies clairs et naturels. Et, pour compléter l’expérience visuelle de la série Redmi Note 11, il est équipé d’un écran haute définition AMOLED de 6,4 pouces avec résolution FHD + et un rafraîchissement élevé des cadres d’écran (jusqu’à 120 Hz).

Pour une expérience plus fluide et plus rapide, les nouvelles vitesses de charge de 33W Pro réduisent la durée de charge de 20% par rapport à la génération précédente grâce à la fonction MMT, permettant de recharger à 100% en environ une heure et des batteries géantes de 5000 mAh. S’agissant des processeurs, ils fournissent de performances de téléphones haut de gamme tout en étant abordables au niveau du prix, car les meilleurs processeurs Snapdragon 680 de milieu de gamme à la précision de fabrication de 6 nano ont été installés dans le Redmi Note 11, pour plus de rapidité dans l’exécution des commandes et d’efficacité en économie d’énergie.

Le Redmi Note 11S est quant à lui, livré avec un processeur MediaTek Helio G96 pour un traitement rapide des tâches quotidiennes, avec une taille de mémoire aléatoire allant jusqu’à 8 Go, avec la possibilité de l’étendre grâce à des ajouts de logiciels spécifiques au MIUI 13, la toute nouvelle interface utilisateur de Xiaomi. Ce système d’exploitation MIUI 13 offre également une mise à niveau complète axée sur l’amélioration de l’expérience de base – y compris un stockage plus rapide, une plus grande efficacité du processus d’arrière-plan, un traitement plus intelligent et une durée de vie de la batterie plus longue – ainsi que des fonctionnalités utiles, notamment une barre latérale. La première vague de MIUI 13 sera déployée au premier trimestre 2022, le calendrier de sortie des autres appareils devant être progressivement publié sur le site Web MIU.