Téléphonie : Realme lance deux nouveaux smartphones sur le marché

Le realme C21Y est le smartphone 4G qui est doté du processeur gaming le plus puissant du segment. Son processeur octa-core 12nm Unisoc T610 tourne à 1,8 GHz, ce qui en fait le téléphone le plus puissant de ce segment et un outil idéal pour le gaming. Le realme C21Y profite en outre de la prestigieuse certification «Haute fiabilité» délivrée par TÜV Rheinland et qui établit une norme de qualité extrêmement élevée pour les smartphones grand public.

Il s’agit également du smartphone d’entrée de gamme le plus performant et le plus abordable (proposé à seulement 1299 DH!) de tout le secteur. Livré avec quantité de fonctionnalités de pointe, le realme C21Y est équipé d’un appareil photo de 13 MP qui est capable de prendre en charge l’autofocus PDAF. Les photos obtenues sont toujours claires et lumineuses peu importe le niveau de luminosité ambiant.

Équipé d’un écran HD+ de 6,5 pouces avec rapport écran/corps de 89,5 %, d’une batterie haute autonomie de 5000 mAh à recharge rapide et inversée. Le C21Y bénéficie en outre de la présence du système de déverrouillage ultra-rapide par empreinte digitale et par reconnaissance faciale, en plus de disposer de trois emplacements de carte: un double emplacement SIM et un emplacement de carte SD extensible jusqu’à 256 Go. Parallèlement à la commercialisation du C21Y, realme a également lancé le realme C25. Doté de caractéristiques avant-gardistes, ce smartphone est le premier modèle de la série C de realme à être équipé d’une batterie 6000mAh à recharge rapide 18W qui offre jusqu’à 43,17 heures de communication ininterrompue. Le smartphone est équipé d’un triple appareil photo 48MP qui permet de prendre des photos en ultra haute définition avec une résolution pouvant aller jusqu’à 6000×8000! Le mode Super Nightscape rend, quant à lui, les photos de nuit éblouissantes de détails et de couleurs. Le C25 bénéficie à son tour de la prestigieuse certification «Haute fiabilité» délivrée par TÜV Rheinland qui établit une norme de qualité extrêmement élevée pour les smartphones grand public. Il est doté d’un écran mini-drop HD+ de 6,5 pouces avec un rapport écran/corps aussi élevé que 89,5 %. Cet écran est le plus large du segment. Le téléphone dispose aussi de trois emplacements pour cartes (deux emplacements SIM et un emplacement pour carte SD dédié, extensible jusqu’à 256 Go). Il bénéficie du système de déverrouillage ultra-rapide par empreinte digitale ou par reconnaissance faciale. Le realme C25 est en outre doté du très puissant processeur Helio G35, qui utilise la technologie de traitement avancée FinFET de 12 nm afin de réduire la consommation d’énergie du processeur et prolonger ainsi l’autonomie de la batterie. Disponible en deux coloris : Cross Blue et Cross Black, il est proposé au prix de 1299 DH chez tous les revendeurs realme. Le C25 est, quant à lui, disponible en deux finitions: Water Blue et Water Silver. Le realme C25-4GB + 64GB est vendu au prix de 1499DH.