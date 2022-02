Téléphonie : Samsung dévoile son flagship le Galaxy S22 Ultra

Doté d’un stylet S Pen intégré, de capacités de nuit et de vidéo avancées et d’une autonomie de plus d’une journée, le Galaxy S22 Ultra est l’appareil Ultra le plus puissant jamais créé par Samsung, indique Samsung dans un communiqué. « Chez Samsung, nous nous efforçons constamment d’élever la barre sur nos appareils les plus haut de gamme », a déclaré TM Roh, président et responsable de l’activité MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics, cité par le communiqué. « Le Galaxy S22 Ultra reprend les fonctionnalités bien-aimées du Galaxy Note et les aspects les plus célèbres de la série S et les fusionne pour une expérience mobile vraiment unique. Il s’agit d’un bond en avant pour la technologie mobile, établissant une nouvelle norme pour ce que peut être un smartphone ». Des capacités créatives et de la productivité à la puissance et aux performances, le Galaxy S22 Ultra apporte tout ce que vous aimez de l’expérience Note, y compris son S Pen signature, à la série S. Le Galaxy S22 Ultra rejoint la nouvelle série d’appareils Galaxy S – Galaxy S22 et S22+ – offrant toutes les fonctionnalités de ces appareils ainsi que de nouvelles fonctionnalités ajoutées pour le meilleur des séries S et Note.

En effet, le S22 Ultra devient plus qu’un téléphone. Il embrasse l’héritage du Note tout en ouvrant de nouvelles façons d’être créatif et de faire avancer les choses. Le résultat est une expérience mobile sans précédent. Avec des objectifs d’appareil photo parfaitement intégrés et un cadre métallique élégant qui crée un effet miroir, le Galaxy S22 Ultra représente l’aspect et la convivialité les plus haut de gamme de Samsung. Le verre luxueux et la finition Haze ajoutent une touche élégante à la disposition linéaire et flottante réinventée du S22 Ultra – avec les angles vifs emblématiques du Galaxy Note – le tout dans un design épuré. Aussi durable que saisissant, le Galaxy S22 Ultra est disponible en quatre options de couleurs inspirées de la nature, notamment Phantom Black, Phantom White, Green et, nouveau sur le S22 Ultra, Burgundy.

Coté performances, le Galaxy S22 Ultra est conçu pour les journées de travail les plus productives. Le S22 Ultra fait partie de la première série Galaxy S à être équipée du dernier processeur 4 nm, qui alimente le traitement AI et ML le plus avancé de Samsung. Il dispose également du Wi-Fi 6E, jusqu’à deux fois plus rapide que le Wi-Fi. Toute cette puissance fonctionne sur la puissante batterie du Galaxy S22 Ultra, qui offre plus d’une journée complète d’utilisation en une seule charge complète. Le S22 Ultra prend également en charge une charge ultra-rapide de 45 W.

Parallèlement à la nouvelle série S22, Samsung présente une toute nouvelle gamme de tablettes et un pack de fonctionnalités mises à jour pour Galaxy Watch4 afin que les utilisateurs de Galaxy puissent rester connectés dans tous les aspects de leur vie. Conçue pour une nouvelle ère de connectivité, la série Galaxy Tab S8- y compris Tab S8+ et Tab S8 Ultra- est la gamme de tablettes la plus polyvalente de Samsung, construite et conçue pour répondre aux besoins en constante évolution de ceux qui travaillent, étudient, jouent et créent

L’offre précommande, valable du 10 février au 10 mars, prevoit des cadeaux fait savoir Samsung. Pour plus d’informations, consulter le lien: https://www.samsung.com/n_africa/smartphones/galaxy-s22-ultra/