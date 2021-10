Tennis féminin : La sélection marocaine s’illustre au Junior Billie Jean kingcup

Les Marocaines sont la 4e équipe africaine de l’histoire du tournoi à passer le cap du top 8 depuis sa création en 1963.

Malak El Allami et Aya El Aouni se sont ainsi illustrées en remportant leurs matchs contre la Roumanie et le Chili et en s’imposant contre le Japon. Ces victoires leur ont permis de se qualifier pour les quarts de finales où elles se sont imposées face aux Allemandes.

Pour la série départageant entre la 5e et la 8e place, elles se sont imposées face aux Mexicaines. Les Canadiennes ont eu raison d’elles en remportant les deux simples et concédant le double sur un walkover.