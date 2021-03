Tension entre Bruxelles et Ankara: Les Européens placent la Turquie sous surveillance

Les Européens souhaitent normaliser les relations avec la Turquie après une année de tensions. Mais ils vont opter pour une démarche “progressive, conditionnelle et réversible”, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel dans sa lettre d’invitation au sommet européen. “Ce ne seront pas des discussions faciles, mais j’espère que nous parviendrons à un résultat”, a déclaré jeudi la chancelière Angela Merkel devant les députés du Bundestag.

En raison d’une nouvelle vague de contaminations par le Covid-19, la réunion de jeudi et vendredi est prévue en visioconférence, une formule qui ne permet pas les débats. Elle débutera à 13H00 (12H00 GMT). La discussion sur la Russie a pour cette raison été annulée et transformée “en point d’information”. C. Michel fera part de ses derniers contacts avec le président Vladimir Poutine qui a dénoncé la position “conflictuelle” de l’UE à l’égard de Moscou.

Et les décisions vis-à-vis de la Turquie ont été différées au mois de juin, a expliqué un diplomate européen. La participation du président américain au sommet devrait cependant permettre de délivrer un message commun de fermeté à l’adresse du président turc. Joe Biden devait se joindre à la messe. “Ce n’est un secret pour personne que nous avons des différends avec la Turquie”, a affirmé le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken lors de ses entretiens mardi et mercredi à l’Otan. Mais les Américains comme les Européens refusent de couper les ponts avec Ankara. “La Turquie est un allié de longue date et apprécié, que nous avons un grand intérêt à garder ancré à l’Otan”, a rappelé A. Blinken.

La Turquie est d’une “importance stratégique” pour les Européens, a pour sa part affirmé A. Merkel. Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a résumé la position européenne en insistant sur “l’importance d’éviter les initiatives qui divisent et la nécessité de respecter les droits de l’homme”.

La décision du président turc de quitter la convention d’Istanbul contre les violences sexistes, au lendemain d’un entretien avec Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, a été vécue comme un camouflet. A. Merkel a déploré “un signal très, très regrettable”. Autant dire que les Européens ne font pas confiance au président turc, car il ne respecte pas ses engagements, et ils voient beaucoup d’opportunisme dans sa volonté affichée d’apaisement, soulignent des diplomates.