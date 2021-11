Tension entre Pologne et Biélorussie : La crise des migrants, une « guerre hybride », selon Varsovie

Les affirmations de l’Occident selon lesquelles les événements à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie seraient une « guerre hybride » menée par le Président biélorusse avec la bénédiction de la Russie sont fausses, a déclaré mardi 9 novembre le ministère russe des Affaires étrangères.

« Il ne faut pas prétendre qu’il s’agit d’une opération hybride lancée par le Président biélorusse avec le soutien de certains, d’un hasard, d’une série d’événements tirés de leur contexte. Ce n’est pas vrai, c’est faux », a indiqué Maria Zakharova, porte-parole du ministère, à la chaîne de télévision Rossiya 1.

Elle a noté en outre que les pays occidentaux devaient endosser les conséquences de leurs opinions. « Nous espérons que l’Occident, celui-là même qui est collectif, ne cherchera pas à esquiver sa responsabilité », a-t-elle encore indiqué. « C’est l’heure d’assumer ses idées, celles dont l’Occident a fait pendant de longues années la propagande selon lesquelles « la vie selon les plus hautes normes n’existe qu’en Occident », a-t-elle ajouté.

Le Comité des frontières biélorusses a déclaré le 8 novembre qu’un important groupe de réfugiés du Moyen-Orient et d’Afrique se dirigeait vers la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Dans la soirée, il a constaté que la situation sur les lieux restait extrêmement tendue, plus de 2.000 migrants, dont un grand nombre de femmes et d’enfants, s’étant amassés devant les barrières polonaises.

La Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont récemment fait état d’une augmentation du nombre de clandestins arrêtés à la frontière de la Biélorussie avec l’UE, accusant Minsk de créer une crise migratoire.

Au vu de cette situation, le Président polonais a décrété l’état d’urgence dans les territoires frontaliers avec la Biélorussie et fait participer l’armée et la police à la protection de la frontière.

Alexandre Loukachenko avait précédemment déclaré que Minsk ne contiendrait plus le flot de clandestins vers les pays de l’UE, affirmant qu’il ne lui restait « ni argent, ni force » en raison des sanctions occidentales imposées à son pays. Les garde-frontières biélorusses avaient évoqué à plusieurs reprises une expulsion forcée de migrants par la Lituanie, la Pologne et la Lettonie vers le territoire biélorusse.