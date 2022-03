Tension entre Rabat et Madrid : Un chapitre clos, assure la diplomatie espagnole

Le ministre espagnol des Affaires a de nouveau abordé avec optimisme l’état des relations avec le Maroc. «Nous avons laissé derrière nous une crise et maintenant nous marchons résolument vers une relation solide. Cela demande du temps et une discrétion qui vont mal avec la rapidité et la publicité constante des temps médiatiques», a indiqué au quotidien La Vanguardia José Manuel Albares dans une interview publiée il y a quelques jours.

Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol, avait déjà annoncé avoir eu des entretiens avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, en marge du sommet Union européenne-Union africaine, tenu les 17 et 18 février à Bruxelles. «Nous avons tous les deux souligné la nécessité d’aller de l’avant dans cette relation stratégique entre l’Espagne et le Maroc», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. A Rabat, on n’a ni confirmé, ni infirmé l’information.

Toujours est-il important de relever que le patron de l’Exécutif espagnol a également affirmé avoir parlé, dans le même cadre, avec le chef du Polisario, Brahim Ghali, pourtant boudé par nombre de responsables européens.

Presque huit mois après le limogeage d’Arancha Gonzalez du gouvernement et la nomination de José Manuel Albares à la tête de la diplomatie espagnole, aucune nouvelle date n’a été encore fixée pour l’organisation de la tant attendue réunion de haut niveau entre les deux pays, laquelle était programmée en décembre… 2020. A Rabat.