Tension maroco-européenne sur le Sahara: Le Maroc veut « s’affranchir de la logique du chantage », affirme N. Bourita

Le discours royal du 6 novembre a tracé le cadre des futures négociations commerciales du Maroc avec ses partenaires internationaux. Le chef de la diplomatie l’a réitéré à l’occasion d’une réunion, tenue mardi dernier à huis-clos, de la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants.

Le royaume «doit s’affranchir de la logique du chantage qu’exerce l’Europe de temps en temps», précisant que tout futur accord avec l’Union européenne devra «respecter la souveraineté marocaine comme point de départ», en y intégrant le Sahara occidental, rapporte l’agence EFE qui cite un résumé des propos tenus par N. Bourita devant les députés.

Devant les membres de la Commission des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie a affirmé que la «dynamique renouvelée» avec l’UE nécessite «une plus grande coordination et vigilance» face à ce qu’il a qualifié de «manœuvres» du Polisario, en référence à ses recours contre les accords devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

N. Bourita a assuré devant les députés que son département «mobilise le soutien nécessaire au sein des institutions de l’UE et des pays membres» pour préparer l’appel de l’arrêt de la CJUE du 29 septembre, annulant les accords de pêche et agricole conclus entre le royaume et l’UE. «Le Maroc et l’UE entendent corriger les déséquilibres et remettre la situation dans son cours normal», a-t-il promis.

La semaine dernière, les ambassadeurs des Etats de l’UE ont adopté une résolution soutenant la proposition des services juridiques de présenter un recours contre la décision du 29 septembre devant la même juridiction. Ce feu vert sera officialisé lors de la réunion du conseil des ministres du Développement, prévue ce vendredi 19 novembre.

Le ministre a été interrogé également sur l’état des relations entre l’Espagne et le Maroc. Il a indiqué qu’«elles ont vécu une crise sans précédent qui a affecté la confiance mutuelle et a conduit à s’interroger sur le sort de ces relations». Une référence à l’affaire de l’hospitalisation de Brahim Ghali en Espagne. Précisant que le Maroc «est attaché à l’esprit de bon voisinage et aspire au meilleur des relations avec son voisin du nord, dans le cadre du respect mutuel, du respect des engagements et d’une coopération constructive dans différents domaines afin d’inaugurer une nouvelle étape».