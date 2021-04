Tension politique extrême à Tel-Aviv : B. Netanyahu pousse Israël « à la guerre civile », note B. Gantz

« J’ai peur que Netanyahu entraîne le pays vers une guerre civile – pour le moment sans armes à feu, mais cela pourrait se détériorer. A cause de lui, notre système démocratique a perdu l’équilibre qui est essentiel à son fonctionnement, et cela peut conduire à la guerre civile – même si je crois que Netanyahu ne souhaite pas une telle chose, » a affirmé B. Gantz, cité par la télévision israélienne i24. Le ministre israélien a souligné « craindre que le Premier ministre n’empêche la prise de décisions importantes dans divers domaines, conduisant le gouvernement israélien à une inaction fonctionnelle qui nuirait aux intérêts des citoyens ».

Selon lui, « la lutte contre le programme nucléaire iranien et l’expansion régionale iranienne font partie des domaines d’activité qui souffrent déjà du fonctionnement non pertinent de Netanyahu ». En outre, B. Gantz, a rencontré le chef du parti Ra’am, Mansour Abbas, afin de convaincre la faction islamique de ne pas soutenir Benjamin Netanyahu au poste de Premier ministre. « Gantz a demandé à Abbas de soutenir un candidat qui stabiliserait le camp du changement pour former un gouvernement », a annoncé la formation du ministre de la guerre dans un communiqué.

« Quand Netanyahu a besoin de vous, il vous raconte des salades et vous fait des promesses: il vous ment, » a déclaré B. Gantz dans un message à destination des Palestiniens originaires des territoires occupés en 1948, en arabe et en hébreu sur sa page Facebook.

Après 4 scrutins en deux ans, les négociations pour former une coalition semblent de nouveau dans l’impasse. Des sources proches du chef du parti Yamina Naftali Bennett ont déclaré jeudi soir qu’il ne recommandera pas le chef du bloc de l’opposition Yaïr Lapid en tant que Premier ministre lors de sa rencontre avec le président Reuven Rivlin lundi.

N. Bennett ne devrait pas non plus recommander le Premier ministre B. Netanyahu et pourrait finir par se recommander lui-même, selon les rapports. Il doit toutefois rencontrer B. Netanyahu vendredi et Y. Lapid samedi pour une série d’entretiens en vue de la formation du futur gouvernement.

Si aucun accord n’est trouvé, le 7 avril prochain, R. Rivlin devra confier le mandat à l’un des chefs des partis pour qu’il forme le gouvernement.