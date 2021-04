Tension politique-institutionnelle en Tunisie: Ennahda dénonce les dérives autoritaires de la Présidence 

En Tunisie, le parti islamiste Ennahdha présidé par Rached Ghannouchi, également le président de l’Assemblée des représentants du peuple, a accusé le président tunisien, Kais Saied, d’entraver le processus démocratique, et d’avoir des tendances «autoritaires» en s’appropriant des prérogatives que la Constitution tunisienne ne lui accordait pas. Ces accusations ont été rendues publiques le 20 avril dans un communiqué de presse après un discours du président tunisien prononcé le 18 avril à l’occasion du 65e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure.

A cette occasion, K. Saied s’est estimé être le commandant suprême des forces civiles et militaires du pays. «Le président de la République est le haut commandant des forces armées, y compris les forces armées et civiles», avait-il déclaré. D’après Ennahdha, ces déclarations sont contraires à l’article 77 de la Constitution qui stipule que le chef de l’Etat est «le haut commandant des forces armées» sans autre précision sur les forces civiles de la nation. Cette déclaration est «une violation de la Constitution et des lois du pays», a réagi Ennahdha. Cette formation islamiste a reproché par ailleurs au président d’empiéter sur les «prérogatives du chef du gouvernement» Hichem Mechichi en «violation du système politique».

Refusant «la tendance autoritaire du chef de l’Etat», Ennahdha a appelé «les forces démocratiques à la rejeter […] et à mettre en place la Cour constitutionnelle», institution judiciaire ardemment désirée par Ennahdha qui serait amenée à trancher en cas d’abus constitutionnel. Le parti accuse par ailleurs le chef de l’Etat de vouloir entraver la mise en place de cette institution et appelle le président à «arrêter toute tentative de bloquer les rouages de l’Etat». Alors qu’Ennahdha avait soutenu K. Saied lors de la présidentielle en 2019, le président tunisien reproche à cette formation des compromissions et des calculs politiciens. K. Saied s’était par ailleurs opposé à un remaniement décidé en janvier dernier par le chef du gouvernement tunisien, H. Mechichi, qui avait néanmoins démis cinq ministres.