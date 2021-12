Tension Russie-Occident : Qui doit demander des garanties, s’interroge V. Poutine

«Ce n’est pas nous qui menaçons quelqu’un. Est-сe que c’est nous qui sommes allés là-bas, jusqu’aux frontières des Etats-Unis ? Ou jusqu’aux frontières du Royaume-Uni ou ailleurs ? Ils sont venus à nous», a déclaré le président russe, lors de sa conférence de presse de fin d’année organisée jeudi. «Et maintenant, ils disent : Non, maintenant, l’Ukraine rejoindra également l’OTAN. Cela signifie qu’il y aura aussi des systèmes [d’armements]. Même si ce n’est pas au sein de l’OTAN, alors ça sera sur une base bilatérale. Des bases et des systèmes de frappe. C’est de cela qu’il s’agit», a ajouté Vladimir Poutine.

Ces propos font écho aux craintes récemment formulées par la Russie, quant à un déploiement d’armements de l’OTAN en Ukraine, que Moscou considérerait comme une menace pour sa sécurité. « Ce n’est pas nous qui menaçons quelqu’un. Est-сe que c’est nous qui sommes allés là-bas, jusqu’aux frontières des Etats-Unis ? a poursuivi le chef de l’Etat russe.

Ces dernières semaines, Kiev, les Etats-Unis et certains de leurs alliés se sont dits inquiets d’une potentielle préparation de la Russie à une invasion de l’Ukraine, allégations que Moscou a balayées.

V. Poutine s’est aussi exprimé sur le boycott des Jeux olympiques d’hiver de Pékin par certains pays occidentaux, Etats-Unis en tête, en émettant l’hypothèse qu’il s’agisse d’une réaction de Washington face à l’inéluctable montée en puissance de son rival chinois.

«C’est une erreur d’essayer d’utiliser […] le sport pour résoudre certains problèmes politiques momentanés. [Les Etats-Unis] ne peuvent pas freiner le développement de la Chine. Ils doivent enfin en prendre conscience. Ils ne peuvent pas le freiner. Aujourd’hui, en termes de parité de pouvoir d’achat, l’économie chinoise est plus forte que celle des Etats-Unis », a-t-il précisé. Tout en soulignant qu’en «2030, en 2050, la Chine sera inévitablement la première économie mondiale pour d’autres indices aussi. Il faut le comprendre. Mais peut-être que c’est parce qu’ils comprennent cela qu’ils agissent de cette façon. C’est une erreur».

Lors de cette conférence de presse de quatre heures, V. Poutine a également évoqué les liens entre la Russie et la Chine. «Nous coopérons dans le domaine de la sécurité. L’armée chinoise est équipée dans une large mesure des systèmes d’armes les plus avancés. Nous développons même ensemble, aujourd’hui, certains types d’armes de haute technologie », a-t-il dévoilé.