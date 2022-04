Tension russo-occidentale : La bataille de Marioupol livre ses secrets

La veille, le général de division Igor Konashenkov, porte-parole des forces armées russes, avait annoncé que « l’aviation russe a mené des frappes sur 108 zones de concentration du personnel et d’équipements militaires ukrainiens ». « L’aviation de l’armée de l’air russe a effectué des raids sur 108 zones pour la concentration de personnel et d’équipements militaires ukrainiens, et un drone a été abattu avec un missile air-air », a déclaré I. Konashenkov lors d’un point de presse lundi 18 avril. Il a ajouté que « les avions de combat de l’armée ont détruit 8 chars et autres véhicules de combat blindés, ainsi qu’une compagnie de main-d’œuvre ennemie dans les régions de Pashkovo, Vesili et Ilychivka. »

« Les missiles aériens de haute précision ont également détruit 16 installations militaires ukrainiennes pendant la nuit, dont 5 postes de commandement ennemis, une installation de stockage de carburant et 3 dépôts de munitions, en plus du personnel et du matériel militaire stationnés à Barvenkove, Régions de Gulyai Pol, Kamishevakha et Zelinoy Pol, Velikomykhailovka et Nikolaev résidentiel », a-t-il ajouté.

Dimanche, la Défense russe a annoncé avoir abattu deux chasseurs ukrainiens MiG-29 dans la région de Kharkov en Ukraine, soulignant que « l’armée de l’air russe a détruit 44 installations militaires en Ukraine, dont deux quartiers généraux de commandement et des anti-aériens S-300 ».

Pour sa part, l’AFP a rendu compte de la mort d’au moins six personnes dans de « puissantes » frappes de missiles sur Lviv, grande ville de l’ouest de l’Ukraine d’ordinaire relativement épargnée par les combats,

Il y a eu aussi 8 blessés, rapporte l’agence, citant les autorités ukrainiennes locales. « Cinq puissantes frappes de missiles d’un coup sur l’infrastructure civile de la vieille ville européenne de Lviv », a annoncé sur Twitter Mikhaïlo Podoliak, conseiller du président Volodymyr Zelensky.

Mais le gouverneur régional, Maksym Kozitsky, a lui évoqué quatre frappes contre des sites militaires: trois sur des infrastructures militaires et une sur un dépôt de pneumatique, provoquant des incendies. Tous sont « gravement endommagés ». « À cette heure-ci, nous avons recensé six morts et huit blessés. Il y a un enfant parmi les victimes », a-t-il ajouté. Les chemins de fer ukrainiens ont de leur côté indiqué sur Telegram que « plusieurs missiles sont tombés à proximité des installations ferroviaires », sans faire de victimes et sans entraver la circulation. « Nous réparerons notre infrastructure endommagée. Le chemin de fer continue de fonctionner », a affirmé Alexandre Kamychine, président du conseil d’administration de la compagnie, publiant la photo de maisons en feu directement à proximité d’une voie ferrée.

Situés loin du front, Lviv et l’ouest de l’Ukraine sont rarement visés par des bombardements depuis le début de l’invasion russe le 24 février. Le 26 mars, Lviv avait subi une série de frappes russes, dont deux avaient touché un dépôt de carburant et fait cinq blessés, selon les autorités locales.

La ville avait aussi été la cible le 18 mars d’une frappe qui avait atteint une usine de réparation d’avions proche de l’aéroport, sans faire de victimes.

Et le 13 mars, des missiles de croisière russes avaient visé une importante base militaire à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv, faisant au moins 35 morts et 134 blessés.

Proche de la frontière polonaise, Lviv s’est convertie en ville-refuge pour les personnes déplacées et a accueilli au début de la guerre plusieurs ambassades occidentales transférées à partir de Kiev.

Prisonniers britanniques

A signaler aussi que la télévision publique russe a diffusé lundi des appels de deux prisonniers, identifiés comme des ressortissants Britanniques, Shaun Pinner et Aiden Aslin, capturés lors de combats en Ukraine, demandant au Premier ministre Boris Johnson de négocier leur libération.

Les deux hommes, avec des traits tirés, demandent à être échangés contre Viktor Medvedtchouk, riche homme d’affaires ukrainien proche de Vladimir Poutine et arrêté en Ukraine. Ils ne précisent pas qui les détient actuellement, les forces russes ou leurs alliés séparatistes du Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Les deux enregistrements sont présentés comme des interviews réalisées par Andreï Roudenko, de la télévision publique russe (VGTRK). Ce dernier montre aux deux hommes une vidéo publiée la semaine dernière par Oksana Martchenko, la femme de V. Medvedtchouk, qui demande l’échange de son mari contre les deux Britanniques. Les détenus prennent ensuite la parole en anglais pour demander un échange. Le lieu de leur détention n’est pas précisé.

Selon les médias russes, les deux hommes ont été capturés après avoir combattu côté ukrainien à Marioupol. Ils appartiendraient à une unité qui s’est rendue la semaine dernière aux forces russes.

La famille d’Aiden qui servait dans la 39e brigade des Marines ukrainiens et avait déjà combattu Daech en Syrie a exhorté le gouvernement à aider son fils à rentrer chez lui. Son frère Nathan a dit « qu’ils ne peuvent pas rester les bras croisés et laisser cela entre les mains des Ukrainiens. Il est également sous la responsabilité de la Grande-Bretagne ».

Dans le clip partagé par Axiome, on peut voir le soldat vêtu d’un sweat à capuche bleu et avoir l’air fatigué. Il dit : « Salut, je suis Shaun Pinner, je suis un citoyen du Royaume-Uni. « J’ai été capturé à Marioupol, je fais partie de la 36e brigade du premier bataillon de marines ukrainiens. J’ai combattu à Marioupol pendant cinq à six semaines et maintenant je suis en République populaire de Donetsk. »

Le clip a été publié sur Twitter avec la légende : «Un autre mercenaire a été capturé à Marioupol ». « Shaun Pinner est un mercenaire anglais. Il dit qu’il n’a plus besoin de la guerre et qu’il veut rentrer chez lui. Il ne rentrera pas chez lui. « Des soldats ukrainiens capturés témoignent des atrocités commises par des mercenaires étrangers. Et après le procès, ils risquent la peine de mort. »

Les troupes de la DNR ont liquidé cinquante soldats et officiers ukrainiens, dont le commandant de la 36e brigade des marines, le colonel Vladimir Anatolyevich Baranyuk, a rapporté la milice populaire de la République populaire de Donetsk.

Ils ont déclaré que dans la nuit du 11 au 12 avril, un groupe de marines ukrainiens a tenté de s’échapper du territoire de l’usine Ilyich à Marioupol. Ils en ont été empêchés par les forces de la Milice du Peuple.

« Au cours de la bataille, jusqu’à 50 militaires ont été tués, dont cinq officiers supérieurs du commandement de la brigade, et 42 autres se sont rendus. Lors de l’inspection du site de l’affrontement, le corps du commandant de la 36e brigade de marines, le colonel Vladimir Anatolyevich Baranyuk, ses effets personnels et ses armes ont été trouvés parmi les morts », a déclaré la milice populaire dans un message Telegram.

Auparavant, le ministère russe de la Défense avait indiqué que l’usine sidérurgique Ilyich, située dans la ville, avait été entièrement libérée des nationalistes ukrainiens.

Un groupe conjoint de soldats russes et du Donbass a encerclé Marioupol le 7 mars et n’a cessé depuis de nettoyer la ville. Une grande partie a été prise sous contrôle.

Environ 1500 militants se sont rendus depuis lors. Plus tôt, le chef de la DNR, Denys Pushylin, a déclaré que les membres restants des bataillons nationaux semblaient déterminés à poursuivre la résistance et étaient donc susceptibles d’être éliminés.

Selon une déclaration du ministère de la Défense, les forces armées russes ne frappent que les infrastructures militaires et les troupes ukrainiennes et ont déjà accompli les principales tâches de la première étape – réduire considérablement le potentiel de combat de l’Ukraine. Les militaires ont déclaré que l’objectif principal de l’opération était la libération de Donbass.