Tentatives de déstabilisation US : J. Bolton passe à table…

Face à l’affirmation lancée par le présentateur de la chaîne CNN, que quelqu’un n’avait pas besoin «d’être brillant pour tenter un coup d’État», sur un ton naturel, J. Bolton a rétorqué : «Je ne suis pas d’accord. En tant que personne qui a aidé à planifier des coups d’État, pas ici, mais vous savez, ailleurs, ça demande beaucoup de travail».

L’ancien conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale qui a quitté le navire soutient que l’assaut du 6 janvier 2021 n’était pas une tentative de coup d’État de la part de D ? Trump qui ne faisait «que basculer d’une idée à l’autre». Connu pour ses positions va-t-en-guerre en diplomatie, J. Bolton qui a été conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche en 2018 avant d’être limogé par le président républicain en septembre 2019, n’a pas précisé de quels coups d’État il parlait.

Mais il a évoqué la tentative ratée d’évincer au Venezuela Nicolás Maduro du pouvoir en 2019 par le leader de l’opposition Juan Guaidó, soutenu par Washington.

Aux côtés des néoconservateurs, J.Bolton, très dur sur l’Iran, l’Afghanistan et la Corée du Nord, fut notamment l’un des architectes de l’invasion de l’Irak en Ses commentaires surviennent alors que la commission parlementaire dite du «6 janvier» essaie de déterminer le rôle de D. Trump et de ses proches dans l’assaut du Capitole.

La politique étrangère US s’est imposée au cours des dernières décennies comme la plus interventionniste avec de nombreuses critiques sur la scène internationales. Celles-ci font régulièrement surface au fil des opérations menées par Washington dans le but de provoquer la chute de gouvernements, de part et d’autre du globe. Parmi les opérations les plus connues, figurent les multiples renversements soutenus par les Etats-Unis en Amérique latine ; la participation active de Washington au renversement du Premier ministre iranien Mohammad Mosaddegh en 1953 ou encore l’invasion américaine du Vietnam, à l’origine de la mort de plusieurs centaines de milliers de civils, et au cours de laquelle l’épandage massif de défoliants par l’armée américaine a provoqué de graves impacts écologique et sanitaire dans le pays, dont les jeunes générations subissent encore les conséquences. Plus récemment, les critiques de la politique étrangère des Etats-Unis ont porté sur les conséquences meurtrières de l’intervention américaine en Irak ou encore en Afghanistan.