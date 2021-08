Test salivaire : Gigalab attaque le ministère en justice

Karim Zaher, PDG de Gigalab, est décidé de faire valoir les droits de son entreprise disqualifiée dans la lutte contre le nouveau coronavirus par le ministère de la Santé.«C’est du jamais vu. Nous ne comprenons toujours pas les raisons qui ont motivé cette décision. Nous ne pouvons pas nous taire. Nous allons déposer un recours en justice dans les prochains jours», rapporte le quotidien L’Économiste.

Le patron du laboratoire estime que la décision d’interdiction de vente des tests salivaires de son laboratoire vient«servir les intérêts des biologistes et des médecins» contre une «société nationale qui emploie une centaine de personnes» et dont beaucoup «vont se retrouver, du jour au lendemain, sans travail», outre le risque que la technologie développée se détourne vers un autre pays par les fournisseurs.

Oualid Amri, vice-président de la Fédération nationale des syndicats des pharmaciens et président du syndicat des pharmaciens de Casablanca, a estimé pour sa part que«cette décision est un manque de respect pour l’intelligence et la santé des Marocains». Le pharmacien regrette la décision du ministère d’interdire la commercialisation de tests rapides et d’en réserver le monopole aux médecins et laboratoire, ce qui augmentera considérablement, selon lui, le coût pour les Marocains qui devraient payer et la consultation, en le test.