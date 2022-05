Tétouan a fêté la BD : Un art qui a tout pour devenir majeur dans le pays

Un hommage a été rendu par ailleurs à l’artiste Mohammed Nadrani, et au caricaturiste, Mohammed El Khou, tandis qu’une mention spéciale a été attribuée aux jeunes artistes Sara Naji et Abdeslam Mouatakid, des lauréats de l’INBA qui ont signé des contrats d’édition avec des maisons d’édition françaises.

Dans une allocution lue en son nom, Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, a indiqué que cette édition coïncide avec le changement de statut de l’INBA, devenu un établissement d’enseignement supérieur ne relevant pas des universités, ajoutant que «la branche BD sera l’une des filières de recherche de l’Institut, ce qui nous permettra d’assurer la formation initiale et continue, et la recherche artistique et technique, ainsi que la diffusion des connaissances dans le domaine de la BD et du cinéma d’animation».

Cette cérémonie a été ponctuée par la remise du prix du concours des créateurs de bandes dessinées «Talents Africains 2022» à Mina Koraichi (Maroc), et celui du concours national «La goutte d’eau dans tous ses états 2022», remporté par Salaheddine Foulani (Maroc).

Une convention de partenariat entre l’INBA et le festival «Bilili BD» au Congo-Brazzaville, a été signée outre le vernissage de l’exposition «Kubuni sur la BD africaine», organisée en collaboration avec l’Institut français au Maroc.

Cette édition accueille des artistes et créateurs venus de nombreux pays, dont le Maroc, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Angola, la Guinée, l’Irak, l’Espagne, la France et la Belgique. Aussi, des écoles de théâtre d’Europe, d’Afrique et d’Asie et l’Institut Français du Maroc, l’Institut Cervantès et la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles y sont présents.