Textile : Lancement d’un Programme de promotion du label Maroc en Europe

Ce nouveau programme, initié par le gouvernement des Pays-Bas en collaboration avec les acteurs des secteurs marocains du textile et de l’habillement, a pour vocation d’apporter un appui aux très petites et moyennes entreprises (TPME) nationales pour la conquête de nouveaux marchés européens.

“CBI-Morocco Apparel & Textiles Program : 2021-2026” intervient dans l’esprit d’initier, renforcer et conforter le positionnement du “Made in Morocco” via un programme unique en son genre, portant sur l’accompagnement de quelque 35 entreprises de textile marocaines à pénétrer de nouveaux marchés d’Europe du Nord et centrale. Cet accompagnement portera notamment sur les volets des ressources humaines, des moyens de production et de l’écologie, pour concerner l’ensemble des aspects de fonctionnement des entreprises lauréates dont certaines s’apprêtent à aller pour la première fois vers le marché européen.

Sur le plan national, il s’agira, à travers ce programme qui s’étalera sur cinq ans, de créer de nouveaux postes d’emploi et de renforcer durablement le chiffre d’affaires (CA) à l’export de ces entreprises marocaines vers ces nouvelles régions porteuses de potentiel de croissance. Le Centre pour la promotion des importations en provenance des pays en développement est un organisme néerlandais placé sous la tutelle du ministère des affaires étrangères des Pays-Bas ayant pour mission de soutenir la transition vers des économies inclusives et durables.

Le Centre aide les très petites et moyennes entreprises / petites et moyennes entreprises (TPME/PME) à renforcer leur durabilité économique, sociale et environnementale via un appui à l’exportation de leurs produits et services vers l’Europe et les marchés régionaux.