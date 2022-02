TGCC : Hausse de 61,7% du produit d’exploitation en 2021

La prise de commandes a connu une dynamique soutenue en 2021, sous l’effet du rattrapage du lancement des projets impactés par la crise sanitaire en 2020, conjugué aux efforts de développement commercial, indique la même source, notant qu’à fin décembre 2021, le carnet de commandes s’est situé à 6,9 Mrds DH et comprend aussi bien des projets d’envergure au Maroc que des projets phares en Afrique Sub-saharienne.

Les investissements se sont établis, quant à eux, à 117 MDH et ont porté principalement sur des installations techniques, des équipements d’échafaudage et du matériel de transport. « Au terme de l’année 2021, la structure financière se renforce sous l’effet de l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse et les efforts de maîtrise du BFR.

L’endettement net a diminué en passant « de 818 MDH à fin 2020 à 352 MDH à fin 2021 », fait savoir le communiqué.

Quant aux perspectives, TGCC indique que le niveau et la qualité du carnet de commandes au 31 décembre 2021 permettra au Groupe de maintenir sa dynamique de croissance aussi bien au Maroc qu’en Afrique sub-saharienne ainsi que sa profitabilité et ce malgré un contexte de hausse des prix des matières premières qui exercent une pression sur les taux de marge. Et de noter qu’au 4ème trimestre 2021, le produit d’exploitation de TGCC s’est élevé à 1,38 Mrd DH, en progression de 66,1% par rapport au T4-2020.