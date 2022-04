TGCC : Résultat net consolidé de 236 MDH

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et son impact significatif sur le secteur de la construction, TGCC bénéficie en 2021 d’un contexte conjoncturel plus favorable et accélère son rythme d’activité, indique TGCC dans un communiqué sur ses résultats annuels. L’exercice écoulé a connu la livraison de plusieurs projets aussi bien au Maroc qu’en Afrique Sub-Saharienne et une accélération de la prise de commandes, ajoute la même source.

L’effet rattrapage par rapport à 2020, conjugué à une bonne dynamique commerciale et un déploiement régulier des projets, s’est traduit par un produit d’exploitation de 3,711 Mrds DH, en hausse de 50%, précise la même source, ajoutant que cette croissance atténuée par l’augmentation plus importante que prévue du prix de la matière première, notamment sur le dernier trimestre, a permis de réaliser un EBITDA de 466 MDH.

« En 2021, TGCC a démontré sa capacité à accompagner pleinement la reprise des chantiers de ses clients, en ligne avec sa vocation d’acteur de référence dans le développement économique national. Durant cette année, nous avons enregistré une dynamique soutenue de nos activités, grâce à l’engagement de nos équipes et notre stratégie de diversification », indique Mohammed Bouzoubaâ, Président Directeur Général de TGCC, cité dans le communiqué. Grâce à une bonne gestion du cycle d’exploitation de ses projets et à l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de son introduction en bourse, TGCC a pu réduire significativement son niveau d’endettement qui représente un ratio de 0,8x EBITDA.

Au regard de son positionnement d’acteur de référence dans son secteur et à sa stratégie de diversification, TGCC profite pleinement de l’élan de reprise économique en 2021 et enregistre un carnet de commandes de 6,878 Mrds DH à fin 2021. Pour ce qui est des perspectives, le communiqué relève que dans une conjoncture marquée par des incertitudes liées au contexte géopolitique mondial, TGCC déploiera tous ses efforts pour continuer à augmenter son niveau de production en faisant face aux difficultés liées à la chaîne d’approvisionnement et atténuer l’impact de la hausse des matières premières sur ses niveaux de rentabilité.

Par ailleurs, TGCC continue sa dynamique de développement en Afrique Sub-Saharienne qui présente des perspectives de développement et de production attractives pour les années à venir. Au titre de l’exercice 2021, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de ́ 5,50 dirhams par action.