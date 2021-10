The Coca-Cola Company : Une nouvelle plateforme de marque mondiale baptisée « Real Magic »

Sensée apporter un renouveau à la promesse de la marque, pertinent face au contexte sanitaire actuel: fédérer l’humanité et célébrer plus que jamais les moments ensemble, Real Magic s’est construite à partir des leçons de ces 18 derniers mois: nous pouvons trouver de la magie dans nos petits moments de vie et transformer ainsi notre quotidien en moments extraordinaires », note la même source, ajoutant que la plateforme illustre les nombreuses contradictions caractéristiques « de notre époque et notamment le fait que les nouvelles générations trouvent l’harmonie et la connexion humaine dans un monde virtuel et divisé, indique la marque dans un communiqué.

« Coca Cola est une marque définie par les dichotomies : elle est humble et iconique, elle est authentique et secrète à la fois, c’est une marque ancrée dans la réalité et qui ne cesse d’apporter des moments magiques », a déclaré Manolo Arroyo, Chief Marketing Officer de The Coca-Cola Company, cité par le communiqué. « La philosophie Real Magic est ancrée dans la conviction que les dichotomies peuvent rendre le monde plus intéressant : un monde composé de personnes extraordinaires, d’opportunités inattendues et de moments merveilleux. Real Magic capture l’essence même de Coca Cola : un vrai goût indescriptible, unique, une vraie touche de magie », a-t-il ajouté.

Première refonte mondiale de la plateforme de marque Coca Cola depuis 2016, « Real Magic » est lancée parallèlement à une identité visuelle rafraîchie, avec une nouvelle perspective du logo, qui sera désormais présente dans l’ensemble du marketing de Coca- Cola. Ce nouveau logo reprend la forme iconique de la célèbre bouteille contour et vient enlacer les moments de magie célébrés par Coca Cola.

Cette forme unique de « câlin » incarne la promesse de la marque de rassembler. Son style à la fois épuré et audacieux renforce son iconicité. Pour donner vie à cette nouvelle plateforme, Coca-Cola collabore avec des artistes, des photographes et des illustrateurs qui adopteront le nouveau « Hug Logo ». À travers chacune de leurs visions, sans filtres, ils illustreront, chacun à sa façon, des moments de magie quotidienne de manière inclusive et collective, mais aussi individuelle et expressive. Parmi les artistes et agences créatives, Wieden+Kennedy London, KnownUnknown et Kenyon Weston.