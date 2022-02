The Economiste Intelligence Unit le confirme : Le Maroc reste un « régime hybride »

La note attribuée au Maroc en 2020 est maintenue dans le nouveau rapport élaboré par The Economiste Intelligence Unit, mais le pays monte à la 95e place du pays sur les 167 pays représentés.

Si le Maroc a fait d’énormes progrès au fil des ans, passant d’une note de 3,9 sur 10 en 2006 à 5,04 aujourd’hui, il n’a pas réussi à retrouver son niveau de 2019 où le Royaume atteignait 5,1, insuffisant pour sortir de la catégorie de «régime hybride» mais qui rapprochait le Maroc des «démocraties déficientes», consacrées dès la note 6.

Si le rating Maroc reste identique au niveau des thèmes évalués, la meilleure performance qui s’affiche se situe dans le champ de la culture politique, atteignant 5,63, alors que la pire a trait aux libertés civiles, là où le pays se retrouve avec une note de 4,12 sur 10.

Si le Maroc garde sa note et colle à la moyenne en 2021, tous les régimes du Moyen-Orient Afrique du Nord n’ont pas réussi à se maintenir. La Tunisie, qui était, avec Israël, un des deux seuls pays à être une «démocratie déficiente» dans la région, a vu sa note se dégrader de 0,6 points, pour se retrouver à 5,99 en tant que «régime hybride» , perdant ainsi 21 places dans le classement.

Du reste, le Maroc maintient sa 3e place dans la région, derrière Israël et ses 7,97, soit le 23e pays au classement mondial. Derrière le Maroc, on retrouve toujours la Palestine, avec 3,94 (109e mondial). L’Algérie se positionne, elle, ) la 7e place régionale, avec un 3,77 (113e mondial). Le dernier classement MENA étant occupée par la Syrie avec 1,43 (162e mondial) précédé par la Libye et l’Iran avec 1,95, soit la 154e place mondiale.

En moyenne, la région obtient une note de 3,41, bien en deçà de celle obtenue par le Maroc.

A évaluer les notes obtenues par le Maroc, on constate que, bien que la moyenne reste légèrement en deçà de la moyenne mondiale, qui se situe à 5,28 qui équivaudrait à la 91e place, le pays se positionne relativement bien dans certains critères de la vie politique.

Ainsi, si le fonctionnement du gouvernement est sensiblement jugé être dans la moyenne mondiale, avec 4,64 au Maroc et 4,62 dans le monde, la culture politique marocaine s’avère relativement mieux développée, avec 0,3 point au-dessus de la moyenne mondiale. Pour la participation politique, le Maroc se situe à 0,2 point au-dessus de la moyenne mondiale, établie à 5,37.

En dépit de ces résultats encourageants, le processus électoral marocain peine à atteindre la moyenne mondiale, avec 5,25 sur les 5,6 dans le monde. Pour les libertés civiles, principal défaut dans la cuirasse, l’écart se creuse encore, se retrouvant 1,23 points derrière la moyenne mondiale, 5,35 sur 10.

Sur le podium, on retrouve toujours la Norvège, première avec 9,75, suivie par la Nouvelle-Zélande avec 9,37 (4e en 2020) et la Finlande avec 9,27 (6e en 2020). Quant aux pays les moins bien lotis ou qui ont moins performé, l’Afghanistan totalise 0,32 points, contre 2,85 en 2020, passant de la 139 à la 167e place, la dernière. Myanmar vient ensuite avec 1,02 points, après en avoir totalisé 3,04 en 2020, tombant de la 135 à la 166e place. Enfin, la Corée du Nord garde sa note de 1,08 mais est surclassée à la 165e place.

Pour la Chine, objet du rapport 2021, l’Empire du Milieu se positionne 148e, avec un maigre 2,21 et un 0 pointé en termes de processus électoral et de pluralisme.