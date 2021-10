Théâtre universitaire : Casablanca branchée sur l’international

Cette nouvelle édition préserve sa structure générale qui vise à créer essentiellement des espaces de formation et d’échange entre les jeunes du monde et contribuer à faire de la ville de Casablanca un carrefour des artistes et créateurs.

Les organisateurs font savoir, via un communiqué, que la prochaine édition poursuivra son action et créera une nouvelle dynamique prenant en compte les développements survenus dans le monde, en vue de réaliser les objectifs du festival.

Un vibrant hommage sera également rendu à des personnalités marocaines et étrangères ayant marqué par leurs actions le monde de la culture et du théâtre.