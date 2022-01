Tijara : Les nouvelles dispositions fiscales débattues

Animée par M. El Jerari, expert fiscal, cette présentation a porté sur les mesures spécifiques à l’Impôt sur les Sociétés, la contribution sociale de solidarité, l’Impôt sur le revenu, la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A cela s’ajoute les mesures communes sur l’Impôt sur les Sociétés et à l’Impôt sur le Revenu, l’Impôt sur les Sociétés, à l’Impôt sur le Revenu, à la TVA et aux droits d’enregistrement. Enfin, les mesures relatives aux procédures ont aussi été abordées.

Cette action entre dans le cadre des débats, interactions et échanges sur les dispositifs fiscaux, juridiques et autres qui composent l’écosystème du commerce et de la distribution. Tijara ambitionne ainsi une conformité ainsi qu’une agilité dans la maitrise de son environnement pour une performance continue des acteurs de son secteur.