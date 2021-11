Tokyo s’en prend à la Chine Et l’appelle à un « comportement responsable »

Le Japon, fidèle allié des États-Unis, s’est montré plus direct, remettant en question les revendications chinoises en mer de Chine méridionales ou concernant Taïwan.

Le parti au pouvoir prévoit aussi de revoir sa position en matière de défense et d’augmenter ses dépenses dans ce secteur.

Lors de sa première conférence de presse en tant que ministre des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi a souligné l’importance d’une relation stable entre la Chine et le Japon. « Les liens entre le Japon et la Chine sont de plus en plus importants, non seulement pour nos deux pays, mais aussi pour la paix et la prospérité de la région et de la communauté internationale », a-t-il dit.

« Nous devons demander un comportement responsable tout en maintenant le dialogue et la coopération », a-t-il ajouté sans préciser ce qu’il entendait par les mots « comportement responsable ».