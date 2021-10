Tour de vis répressif en Palestine occupée : Des morts et des blessés en Cisjordanie et à Gaza

« Les forces d’occupation ont tiré plusieurs balles sur la Palestinienne, une mère de 3 enfants », rapporte la correspondante de la télévision libanaise AlMayadeen. D’après un communiqué de la police d’occupation, la femme aurait tenté de poignarder des policiers dans l’une des rues menant à la mosquée d’Al-Aqsa.

La tension est également montée d’un cran en Cisjordanie occupée, surtout après la prise d’assaut de Jénine. Un jeune palestinien est tombé en martyr et deux autres ont été blessés, après la prise d’assaut par les forces d’occupation israéliennes de la ville de Burqin, à l’ouest de Jénine dans le nord de la Cisjordanie. « Des soldats d’occupation ont encerclé la maison du prisonnier Mahmoud Al-Zareini à Burqin et ont exigé de ses habitants de se rendre », ont affirmé des sources palestiniennes. Ils ont attaqué la maison et ouvert le feu, blessant grièvement, le jeune Alaa Nasser Zayoud, qui a succombé. Deux autres Palestiniens ont été blessés et transférés à l’hôpital.

Et puis dans la bande de Gaza, un citoyen a été tué jeudi après-midi par les forces d’occupation israéliennes stationnées à l’est du camp de réfugiés d’Al-Boureij dans le centre de la bande de Gaza Des témoins ont rapporté que le défunt âgé de 41 ans, a été atteint d’une balle à la tête alors qu’il chassait des oiseaux près de la ligne frontalière à l’est d’Al- Boureij.

Sur un autre plan, la résistance palestinienne tait de nombreux faits d’arme dans la lute contre l’entité sioniste. Ainsi, le quotidien libanais Al-Akhbar a publié, jeudi, les détails de la découverte par la résistance palestinienne du matériel d’espionnage israélien implanté dans la bande de Gaza. « Israël a travaillé à l’implantation de dispositifs d’espionnage audio et vidéo afin d’obtenir une nouvelle banque de cibles dans la bande de Gaza », a ajouté le quotidien, citant une source de sécurité palestinienne requérant l’anonymat. « Les forces de sécurité de la résistance ont récemment mené un certain nombre de frappes contre les services secrets de l’occupation, à savoir la détection d’appareils espions audio et vidéo qui surveillaient un certain nombre d’endroits à l’intérieur de Gaza, en plus d’autres dispositifs que l’occupation a tenté d’implanter sur le réseau de télécommunication de la résistance », ajoute la même source.

Un des principaux objectifs de ces tentatives d’espionnage est d’obtenir des informations sur le sort des soldats israéliens capturés par la résistance à Gaza. Israël cherche à réduire le coût qu’il doit payer dans tout accord d’échange des prisonniers. Les autorités d’occupation israéliennes détiennent près de 5000 Palestiniens dans 23 prisons et centres de détention, dont 41 prisonnières, 225 enfants et 520 détenus administratifs (sans chef d’inculpation), d’après les institutions spécialisées dans les affaires des prisonniers.