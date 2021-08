Tourisme: Les prémices d’amélioration se dessinent à fin juin

Dans sa récente note de conjoncture, la DEPF relève que la baisse des recettes touristiques s’est atténuée à -10,5% au deuxième trimestre 2021, après -68,8% au premier trimestre et -77,4% l’année précédente, relève la même source, ajoutant que les arrivées touristiques ont atteint 71.225 touristes en avril et mai 2021, dont 49,2% sont des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Côté perspectives, la DEPF souligne que la réouverture graduelle des frontières aériennes nationales à partir du 15 juin 2021 et les dispositifs exceptionnels de l’opération Marhaba 2021 laissent entrevoir une poursuite de ce redressement au troisième trimestre 2021 sans pour autant atteindre les niveaux enregistrés en 2019.Pour ce qui est du secteur du transport aérien, il a renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2021. En effet, entre le 15 et le 30 juin 2021, le flux de passagers s’est chiffré à 476.542 passagers, à travers 4.704 vols (arrivées et départs internationaux), après 15.969 passagers à la même période de 2020 et 1,1 million de passagers en 2019, pour représenter 45% du nombre réalisé à la même période d’avant la crise sanitaire.