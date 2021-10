Tourisme : L’ONMT insuffle une nouvelle dynamique à ses délégations à l’étranger

Cette nouvelle dynamique entre dans le cadre de la stratégie organisationnelle que l’Office a entamé il y a maintenant deux ans afin de répondre aux évolutions et aux nouveaux enjeux stratégiques du secteur, indique un communiqué de l’ONMT, notant qu’un redéploiement de ses ressources humaines est opéré dans les délégations stratégiques de l’Office.

Ainsi, Khalid Mimi, qui était délégué de l’ONMT pour la France depuis septembre 2016, est nommé délégué de l’ONMT à Madrid. Dans sa nouvelle fonction, il aura pour principale mission de booster et redynamiser l’activité touristique sur les marchés Espagnol, Portugais et d’Amérique du Sud.

Lauréat de l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger, il a débuté sa carrière à l’ONMT en tant que responsable du marketing et des partenariats. Par la suite, il a eu la charge des études et de la stratégie, avant d’être muté à la délégation de Paris dans laquelle il a d’abord occupé le poste de responsable marketing.

Pour sa part, Jihad Chakib est nommé délégué de l’ONMT à Paris, où il aura pour mission de mettre son expérience au service du premier marché émetteur international pour la destination Maroc. Lauréat de l’Institut Supérieur International du Tourisme de Tanger et d’un DESS Master 2 en Ingénierie Culturelle et Touristique en 2004 à l’Université de Perpignan en France, il intègre l’Office en 2006 et exerce plusieurs fonctions au sein de la Direction de la Communication dont le poste de chef de service de la Communication Institutionnelle en 2008. Il a été également nommé au poste de délégué de l’ONMT à Abu Dhabi pour le Moyen-Orient avec pour principales missions de renforcer l’image de la marque Maroc au sein des pays du CCG et le déploiement de la stratégie marketing et commerciale pour faire du Maroc une destination majeure dans la région.

De son côté, Salma Sebbar rejoindra la Délégation de l’ONMT à Madrid. Dans sa nouvelle fonction, elle aura pour objectif de reconstruire le niveau de programmation aérienne et de ventes Maroc d’avant crise en s’appuyant sur les acteurs majeurs du marché espagnol et en activant de nouvelles opportunités de développement en faveur du tourisme marocain.

Loubna Lahlimi Alami, quant à elle, est mutée à la Délégation de l’ONMT à Paris. Avec à son actif, plusieurs expériences au niveau des délégations de l’ONMT à l’international, elle aura pour mission de mettre son expertise au service du principal marché émetteur international pour la destination Maroc.

L’ONMT continue ainsi sa démarche de redynamisation et de redéploiement de ses ressources humaines aussi bien au niveau de ses représentations à l’étranger qu’au niveau central. D’autres mouvements ont été décidés dans ces pays ainsi que dans plusieurs autres délégations et seront effectifs dès le premier trimestre 2022, conclut le communiqué.