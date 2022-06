Tourisme : Visite ministérielle d’inspection à Dakhla

Etant une destination où convergent Tourisme, Artisanat et Economie Sociale et Solidaire, cette visite à Dakhla les 24 et 25 juin s’inscrit dans l’accélération des projets touristiques du programme de développement signé entre la SMIT, le Département du Tourisme et divers partenaires, pour améliorer l’attractivité de la région et développer davantage son offre touristique et d’animation. Plusieurs chantiers importants ont été visités dont le futur Aquaparc de Dakhla, le chantier du Centre d’Accueil et d’Orientation Touristique et Foum Labouir qui abritera les projets du musée océanographique, un projet d’hébergement écologique et le projet du complexe agricole des produits de terroir.

La visite a aussi permis la présentation de l’état d’avancement des projets relatifs au tourisme rural et écologique. Il s’agit du centre d’accueil et d’information touristique, le centre d’interprétation de la vie nomade, les écolodges et la station thermale. Le tourisme balnéaire, l’un des principaux atouts de la ville, a aussi fait l’objet de visites de plusieurs sites qui abriteront les futurs projets de développement de la façade maritime de la presqu’île de Dakhla, de la baie et des sites naturels les plus emblématiques de la ville.

Pour l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, qui représentent deux composantes importantes de la ville, la ministre a visité le complexe d’artisanat de Dakhla, lieu dédié à la promotion des produits de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire. Une visite a aussi été faite à Dar Assanâa, un espace, dédié à la femme, de production, formation et commercialisation ayant pour objectif de préserver et valoriser les métiers à spécificité locale. Sans oublier le Centre de Formation Professionnelle de l’Artisanat qui permettra de former des profils adéquats au marché local, régional et renforcera la coopération Sud-Sud en matière de formation continue.