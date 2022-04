Tout en appelant à apurer l’affaire Samir : Le PPS demande une nouvelle raffinerie de pétrole

Rachid Hammouni, député du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et président du groupe parlementaire du parti à la Chambre des représentants, a adressé une question écrite au chef du gouvernement sur les solutions envisagées face à la situation des prix des carburants.

Rappelant que « le gouvernement ne soit pas enthousiaste à l’idée d’interagir avec nos nombreuses demandes et propositions afin de restaurer la raffinerie La Samir, qui joue un rôle clé dans la réduction de la facture énergétique et la limitation de l’importation de produits à prix élevé », il a suggéré de programmer une nouvelle raffinerie tout en envisageant d’apurer le dossier Samir.

Les députés de PPS appellent l’exécutif à procéder à tout autre mode de financement innovant et approprié, afin de créer une nouvelle raffinerie de raffinage et de stockage de pétrole, en investissant l’expertise nationale dans ce domaine, que se sont accumulées des centaines d’employés de La Samir, qui sont actuellement dans des conditions sociales critiques, et pour éviter la perte de ces précieuses expériences. Et également afin de maintenir la sécurité énergétique de notre pays, et d’éviter de violents chocs économiques et sociaux.

Pour rappel, au cours du forum économique Russie-Afrique, organisé en octobre 2019 à Sotchi, Mya Energy, société marocaine, avait annoncé la conclusion d’un accord pour la construction, en partenariat avec des groupes russes, d’une raffinerie à Nador d’une valeur de deux milliards euros. Depuis, le projet s’est évaporé comme par enchantement.