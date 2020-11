Toute une messe à Rabat pour quelques tablettes

Présidée par Saaid Amzazi, ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, la cérémonie s’est déroulée en présence d’Edward A. Christow, représentant résident du programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Maroc et de Merethe Nergaard, ambassadeur de Norvège à Rabat a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet «Appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques (APT2C)», fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, la Rabita Mohammadia des Oulémas et le PNUD.

Il s’agit en outre d’accompagner les mesures de prévention adoptées par le département en vue de lutter et faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, particulièrement en milieu scolaire.

Ainsi, un total de 696 tablettes seront distribuées aux élèves du secondaire-collégial vivant dans la précarité en milieu rural, au niveau des Académies régionales de l’éducation et de la formation (AREF) inscrites dans le programme APT2C.

Cette initiative permettra aux élèves bénéficiaires de poursuivre leur scolarité à distance dans le contexte exceptionnel marqué par la pandémie du coronavirus, souligne le ministère, affirmant qu’ils ont été sélectionnés selon des critères précis dans le respect du principe d’égalité des chances.