Trafic aérien : 2022 sous de « très bons auspices »

Dans un communiqué l’ONDA indique que le taux moyen prévisionnel de récupération, par rapport à 2019, du trafic passager des aéroports du Maroc serait de 75%. Ce taux dépasserait les 100% pour plusieurs aéroports, notamment celui de Tanger (104%), Nador (104%), Al Hoceima (106%), Oujda (108%) et l’aéroport de Tétouan (537%), fait savoir la même source. Concernant la connectivité, la saison d’été 2022, sera marquée par la création de 48 nouvelles lignes, fait remarquer l’ONDA. Il s’agit notamment de 2 lignes au niveau de l’aéroport Mohammed V, 12 lignes à l’aéroport de Marrakech, 11 à Agadir et 9 à Nador, en plus de 48 routes aériennes inédites pour plusieurs aéroports (aéroport Mohammed V vers Manama et Koweït city, aéroport de Tanger pour Rome et Londres-Stansted et aéroport de Oujda vers Barcelone, Séville, Montpelier et Nantes)