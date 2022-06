Trafic des êtres humains : Poursuites judiciaires lancées à Nador

Rendez-vous est pris pour le 13 juillet lorsque le procès s’ouvrira à Nador pour « organisation et facilitation d’entrée et de sortie irrégulières d’étrangers depuis et vers le Maroc, dans le cadre d’une bande organisée », ce qui élève les faits reprochés à un cas de traite des êtres humains.

Le groupe de prévenus est également poursuivi pour « enlèvement et rétention d’un agent des forces publiques » marocaines, « incendie de forêt » sur les hauteurs de Gourougou servant de refuge, «désobéissance» et «rassemblement armé», a révélé la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH-Nador).

D’après l’agence de presse espagnole EFE qui cite des sources judiciaires, un mineur figure parmi les 32 personnes poursuivies. Alors que 36 autres sont poursuivies à cause de délits, pour lesquels elles ont été déférées, lundi, devant le procureur du Tribunal de première instance, dans le cadre des mêmes événements. Le procureur a ordonné également leur poursuite en détention préventive, en attendant l’ouverture du procès le 4 juillet prochain, a indiqué la section locale de l’AMDH.

Les 68 ressortissants subsahariens ont été interpellés dans le cadre du drame survenu après la tentative de traversée de la clôture frontalière avec Melilla, vendredi 24 juin par 500 migrants, dont des personnes armées d’outils tranchants. Les violences ont fait 76 blessés parmi les ressortissants et 160 autres parmi les forces de l’ordre marocaines.

Selon le dernier bilan officiel, au moins 23 personnes de diverses nationalités d’Afrique subsaharienne sont décédées. Les ONG estiment le nombre de morts à une trentaine.

Le CNDH se mobilise

A signaler aussi que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a annoncé la mise en place d’une mission d’information sur les faits survenus, vendredi 24 juin, au niveau de la clôture frontalière entre Melilla et les environs de Nador. Mandatée par la présidente de l’institution, la délégation «effectue une mission de reconnaissance» dans la ville et ses alentours, «à la suite des événements tragiques et violents, après les tentatives de centaines de migrants de traverser la clôture, entraînant la mort de 23 personnes, la blessure de 76 des migrants et de 140 des éléments des forces marocaines, selon les dernières données disponibles», signale un un communiqué ad hoc.

A travers les membres de sa commission régionale de l’Oriental et à Nador, le CNDH a déclaré avoir suivi les informations croisées concernant «le nombre considérable d’individus qui ont tenté de traverser [la frontière, ndlr] simultanément, la gravité des violences et l’ampleur des décès».

Par ailleurs, le conseil a ajouté avoir examiné «un ensemble de photos et de vidéos en circulation», enregistrant «la publication de contenus sans rapport avec la tentative de passage des migrants, ainsi que des informations erronées et des données infondées concernant l’opération et ses conséquences».

L’institution a souligné que cette commission était constituée de cinq membres, à savoir Mohamed Amarti, coordinateur de la mission et président de la CRDH de l’Oriental, Mohamed Charef, président de la CRDH Souss-Massa, Abderrafie Hamdi, directeur du suivi et de la protection des droits de l’Homme au CNDH, Dr. Adil Sehimi, médecin et membre de la CRDH de l’Oriental, ainsi que Malika Daoudi, également membre de la Commission régionale orientale.

Par ailleurs, les éléments de la préfecture de police de Tétouan, en coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), ont mis en échec, dimanche, un plan visant l’organisation d’une opération collective d’immigration irrégulière qui consistait à prendre d’assaut et à escalader la clôture métallique entre Tétouan et Sebta.

Les opérations sécuritaires menées, de manière préventive, ont abouti à l’interpellation de 59 candidats à l’immigration irrégulière à Tétouan et dans la zone de Belyounech (banlieue de Fnideq), tous issus de pays d’Afrique subsaharienne, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Certains de ces migrants ont été interpellés en possession d’objets et d’équipements en fer confectionnés spécialement pour être utilisés dans des opérations d’intrusion et d’escalade dans le cadre des opérations d’immigration irrégulière, précise la même source.

Toutes les personnes interpellées ont été soumises à une enquête judiciaire sous la supervision du Parquet compétent afin de déterminer toutes les ramifications et les liens éventuels de cet acte criminel, souligne le communiqué, ajoutant que tous les individus impliqués dans l’organisation des opérations d’immigration irrégulière dans le cadre de cette affaire ont été aussi appréhendés.