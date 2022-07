Tragédie de Nador/Melillia : L. Haddad interpelle les parlementaires européens

Si l’UE soutient le Maroc dans la lutte contre l’immigration illégale à hauteur de 15 millions d’euros par an (250 millions d’euros pendant 15 ans), le Maroc dépense, lui, près d’un demi-milliard d’euros par an, a souligné Lahcen Haddad, coprésident de la commission parlementaire mixte Maroc-UE.

Dans une lettre adressée à ses homologues du Parlement européen au sujet de l’assaut du 24 juin à la clôture séparant les villes de Nador et Melilla, L. Haddad a haussé le ton, en comparant ce que reçoit le Maroc comme aide et ce qu’il dépense pour stopper les migrants, notant qu’il est temps de revoir les partenariats et politiques de voisinage en ce qui concerne la lutte contre l’immigration clandestine.

Dans ce sens, les membres marocains de la commission parlementaire mixte Maroc-UE ont bien précisé dans cette lettre que le Maroc a servi depuis des décennies comme garde-fou de l’Europe contre les flux migratoires clandestins en utilisant ses propres ressources, notamment humaines. En effet, les députés ont rappelé que les forces marocaines s’efforcent de surveiller leurs frontières terrestres et maritimes extérieures pour empêcher les entrées illégales dans le pays et intérieures pour empêcher les traversées illégales vers l’Europe.

Il s’agit de garder et surveiller 3.500 kilomètres de mer et 3.400 kilomètres de frontières terrestres, a insisté L.Haddad, précisant que malgré la taille du défi, les success-stories ne manquent pas. Il cite ainsi le démantèlement de 1.300 réseaux sur les cinq dernières années seulement à savoir 256 en 2021 et 100 jusqu’en mai 2022. Le coprésident de la commission Maroc-UE a également évoqué les 360.000 tentatives de migration illégale et plus qui ont été contrecarrées depuis 2017, soit 63.000 en 2021 et 26.000 jusqu’en mai 2022.

Un travail énorme et un succès palpable qui ne doivent pas, selon L. Haddad, être ternis par des événements tragiques comme le récent assaut violent de quelque 2.000 migrants au niveau de Nador et Melilla. Il souligne en ce sens que le Maroc n’est pas seulement une source de migration et de transit, mais aussi une terre d’accueil. Et de rappeler que depuis 2013, le Maroc a adopté une politique de régularisation des migrants illégaux qui s’est traduite par la légalisation des cas de 50.000 migrants, en plus des quelque 12.000 étudiants subsahariens présents dans les universités marocaines, dont 90 % vivent de bourses accordées par le gouvernement marocain.

À cet égard, L. Haddad a estimé qu’il est grand temps de repenser les partenariats et les politiques de voisinage dans la lutte contre l’immigration illégale afin d’aller vers une approche plus durable et bénéfique pour les deux partenaires et une migration qui protège les frontières et les souverainetés nationales tout en ouvrant raisonnablement les portes à un mouvement légal et durable des personnes entre les pays du Nord et du Sud.

Le coprésident de la commission a donc assuré que la prospérité partagée est la clé de ce nouveau modèle de politique de voisinage entre l’Europe et ses partenaires du Sud, rappelant l’assaut du 24 juin. Il a souligné à ce propos que ces « mafias de la migration », comme qualifiées par le chef du gouvernement espagnol, sont des groupes organisés qui exploitent les aspirations des migrants africains en quête d’une vie meilleure, pour servir leurs desseins de traite d’êtres humains Ces événements tragiques, a-t-il dit, marquent un énorme changement dans les méthodes utilisées par les réseaux de trafic d’êtres humains, d’immigration clandestine et de crime organisé, pour emmener de manière illégale le maximum de migrants à Melilla.

Il y a lieu de rappeler aussi qu’une cinquantaine d’eurodéputés, conduits par l’Espagnole Sira Rego de la coalition d’extrême gauche Unidas-Podemos, demandent à la Commission européenne d’ouvrir une enquête sur le drame de Melilla du 24 juin.

Les parlementaires pointent dans une lettre une «forme de contrôle aux frontières qui viole les réglementations européennes, y compris le droit fondamental d’asile (…) et ne respecte pas les exigences de protection des droits de l’Homme stipulées par les réglementations européennes, les traités de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux».

Les auteurs de la missive condamnent une «vision raciste» de «la politique d’accueil» de l’UE qui parie sur une «militarisation des frontières». Et exigent de «revoir les accords de la honte avec le Maroc ou avec d’autres pays comme la Turquie, qui endossent cette politique migratoire financée par des fonds publics européens». En revanche, les signataires de la lettre proposent de mettre en place «une politique migratoire basée sur l’accueil, les droits de l’Homme et des voies légales et sûres» de l’immigration.

En réaction à cette initiative, d’autres eurodéputés ont appelé l’Union européenne à appuyer le Maroc pour faire face aux mafias internationales de l’immigration irrégulière.

Battage à l’ONU

Il y a lieu de signaler que dans la journée de mercredi, le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu un briefing sur le drame migratoire ayant coûté la vie à 23 migrations à la frontière séparant le Maroc à Melilla. Le Kenya, membre non permanent, était à l’origine de la convocation du Conseil et a même rédigé un projet de déclaration, qui n’a pas été adopté, rapporte l’AFP.

«Ce texte, qui a suscité la réticence notamment des États-Unis, n’a aucune chance d’aboutir en l’état», confient plusieurs diplomates à l’agence, notant que les membres africains du Conseil de sécurité, le Ghana et le Gabon en l’occurrence, «n’ont pas affiché d’unité sur la réponse que devrait donner le Conseil à la tragédie de Melilla».

Interrogé à ce sujet à l’issue de la réunion, Michael Kiboino, ambassadeur adjoint du Kenya, s’est refusé à tout commentaire mais a assuré que des discussions se prolongeaient sur le projet de déclaration de son pays. La réunion visait à ce que le Conseil de sécurité réclame, dans une résolution, un «traitement humain» pour les Africains et souligne la nécessité de «répondre au besoin de sécurité des Africains qui fuient les guerres et l’insécurité dans leurs pays», a ajouté le diplomate. «Le Conseil de sécurité et ses membres se montrent très préoccupés par le sort des réfugiés d’autres conflits. Nous croyons que les Africains fuyant les guerres et l’insécurité dans leurs pays méritent le même respect», a-t-il insisté.

L’AFP souligne aussi que la session avait débuté par un exposé d’Ilze Brands Kehris, une adjointe du secrétaire général de l’ONU pour les droits de l’Homme. «Un évènement plutôt rare au Conseil de sécurité», ont noté des diplomates.

La représentation diplomatique du Kenya a également publié, jeudi, un long communiqué de presse pour revenir sur les événements du vendredi 24 juillet, à la frontière entre le Maroc et Melilla. Elle y décrit «une brutalité horrible» à laquelle ont été soumis «de jeunes Africains pleins d’espoir, de la part des forces de sécurité». «Il y a exactement deux ans, le Conseil des droits de l’Homme a adopté la résolution sur la « Promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales des Africains et des personnes d’ascendance africaine contre l’usage excessif de la force et d’autres violations des droits de l’homme par les forces de l’ordre ». Ce qui est arrivé aux migrants qui tentaient d’entrer dans l’enclave espagnole de Melilla est une violation flagrante de cette résolution», dénonce-t-elle.

«Plutôt que d’être protégés, ils ont été agressés. Malheureusement, ce n’était pas un incident isolé. Il s’inscrit dans une tendance inquiétante de ces dernières années où les personnes d’ascendance africaine voyageant vers l’Europe via la Méditerranée souffrent de violations extrêmes de leurs droits humains.»

Le communiqué ajoute que «des milliers de personnes sont mortes, des milliers d’autres ont été vendues comme esclaves et beaucoup d’autres ont été violemment agressées». Evoquant la préoccupation du Conseil de sécurité quant à la crise en Ukraine, la même source dit croire que «que les Africains fuyant les guerres et l’insécurité dans leurs pays méritent le même respect».

Tout en condamnant «fermement les mauvais traitements infligés à tous les migrants et réfugiés, où qu’ils se trouvent», la représentation du Kenya a plaidé pour «la promotion et à la protection des droits des personnes d’ascendance africaine par tous les pays, sans exception». Elle a également appelé à une intervention de l’Union européenne et l’Union africaine pour «garantir que les déplacements vers l’Europe, pour de multiples raisons, dont certaines sont liées à son histoire avec l’Afrique, se font en toute sécurité et dans la dignité».

Bien que le communiqué ne cite pas le Maroc, le Kenya a dit qu’il espérait voir «non seulement une condamnation de ce qui s’est passé (…) mais plus important encore, des mesures pratiques pour garantir que de tels actes ne se reproduisent plus, nulle part».