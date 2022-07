Tragédie de Nador-Melillia : Le Parlement s’agite…

Les groupes de l’opposition à la Chambre des représentants ont déposé des demandes pour réunir la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, et celle de l’intérieur, des collectivités territoriales, de l’habitat et de la politique de la ville. Ils souhaitent débattre et prendre connaissance des circonstances du drame migratoire survenu vendredi dernier à la frontière entre le Maroc et Melilla.

Rachid Hamouni, président du groupe parlementaire du PPS à la Chambre basse, a expliqué aux médias que les députés ont indiqué dans leur demande que les réunions peuvent se tenir à huis clos, «afin que le gouvernement n’élude pas la participation».

En plus de convoquer le ministre des Affaires étrangères, les élus du PPS ont soumis une demande pour prendre la parole sur le sujet, mais la demande aurait été déclinée par le bureau de la Chambre. A ce niveau, on assure que l’assaut «n’est pas innocent car il a coïncidé avec un certain nombre d’étapes». «Il y a ceux qui essaient de discréditer les efforts entrepris par le Maroc il y a des années pour intégrer les migrants».

D’autres élus de l’opposition ont estimé que ces événements devraient être un motif d’évaluation de la politique d’immigration et d’asile que le Maroc, alors que d’autres ont appelé l’Europe à aider le Maroc à faire face à la migration irrégulière, déplorant l’utilisation politique de ces événements et l’exploitation des migrants par les réseaux mafieux pour nuire aux intérêts du Maroc.