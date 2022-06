Tragédie de Nador/Melillia : Une onde de choc à l’international

Vendredi dernier, des violences ont conduit à la mort d’au moins 23 migrants (une trentaine selon les ONG) lors de leur tentative de franchir la clôture avec Melilla. 74 ont été blessés parmi eux et 140 l’ont été parmi les forces de l’ordre marocaines.

L’AMDH-Nador a estimé que «la seule condition pour une transparence au sujet du vendredi noir à Nador est d’ouvrir une enquête judiciaire, faire les autopsies nécessaires et aider à l’identification des victimes». Au lendemain des violences, l’ONG a révélé que 21 tombes étaient creusées au cimetière de Sidi Salem pour inhumer les morts, sans que leurs dépouilles n’aient fait l’objet de rapports exhaustifs.

Dans sa correspondance au procureur général, l’ONG a insisté sur «une demande d’intervention urgente pour ouvrir des investigations judiciaires approfondies et impartiales sur ces événements, afin de déterminer les responsabilités, connaître le nombre total de victimes, les identifier et ordonner les autopsies sur tous les corps avant d’autoriser leur inhumation».

Au lendemain des violences, les demandes d’ouverture d’une enquête approfondie se sont multipliées au sein des associations de défense des droits humains, au Maroc et dans les pays voisins. Pour l’ensemble de ce tissu associatif, seul ce processus permettrait de «définir les responsabilités et faire appliquer la loi».

Par ailleurs, il y a lieu de signaler qu’une délégation du Conseil national des droits de l’homme (CNDH) s’est rendue, mercredi, au chevet des blessés lors de la bousculade résultat de la tentative d’assaut d’un groupe de subsahariens sur la clôture de Melilla.

La délégation du CNDH, composée de Mohamed Laamarti, coordinateur de la région de l’Oriental du Conseil, Mohamed Charif, président de la commission régionale d’Agadir, Abderrafie Hamdi, directeur de l’observatoire et de la protection des droits de l’homme, du docteur Adil Shimi, médecin et membre de la commission régionale du CNDH et Malika Daoudi, membre de la commission régionale d’Oujda, s’également rendue à la morgue de l’hôpital où se trouvent les 23 dépouilles des personnes décédées lors de l’assaut. Contrairement à ce qui avait circulé, ces victimes n’ont pas encore été enterrées, en attendant le parachèvement de la procédure légale de rigueur. La délégation comprend les membres de la mission d’information formée par le CNDH et chargée d’établir un rapport sur cette tragédie. A rappeler que le gouverneur de Nador a reçu, le même jour, la mission d’information du CNDH au sujet des faits survenus le 24 juin..

Le CNDH, qui a mandaté une mission d’information à Nador, assistera à travers ses observateurs au procès des 65 migrants poursuivis dans le cadre des événements du vendredi 24 juin. Les mis en cause ont été arrêtés après la tentative de plusieurs centaines de ressortissants de traverser la clôture avec Melilla.

Ce procès sera suivi également par le tissu associatif localement actrif. Membre de la défense des migrants poursuivis, Khalid Ameza a déclaré à l’AFP qu’ils sont 65 au total à comparaître, 28 devant la chambre criminelle près la Cour d’appel de Nador et 37 devant le Tribunal de première instance. L’ouverture de leurs procès est prévue les 4 et 13 juillet prochain. Une demande de poursuites en état de liberté, formulée lundi, a été rejetée.

La justice reproche aux concernés l’«organisation et la facilitation d’entrée et de sortie irrégulières d’étrangers depuis et vers le Maroc, dans le cadre d’une bande organisée», «enlèvement et rétention d’un agent des forces publiques» marocaines, «incendie de forêt» sur les hauteurs de Gourougou servant de refuge, «désobéissance» et «rassemblement armé»

A signaler que les autorités procèdent au déplacement des migrants de la ville de Nador vers d’autres localités du pays plus éloignées des présides espagnoles, depuis les événements du 24 juin à la clôture avec Melilla. 1 300 ressortissants ont jusque-là été transférés vers d’autres villes, notamment Khouribga, Beni Mellal, Fqih Bensaleh, Errachidia et Taroudant, a rapporté EFE qui cite des sources locales.

Le chef du gouvernement espagnol a assuré, mercredi, qu’il n’avait pas «vu les images» montrant des décès parmi les migrants lorsqu’il a confié, samedi, que la tentative d’assaut était «bien résolue». Dans une interview à Cadena Ser, Pedro Sanchez a évité de condamner l’intervention des forces marocaines pour empêcher l’assaut visant la clôture frontalière.

«La gendarmerie marocaine a aidé la Garde civile et la Police nationale à défendre la frontière», a-t-il assuré. «Les forces de sécurité marocaines ont travaillé dur pour essayer d’empêcher cette attaque violente bien organisée, avec laquelle les agents ont bien réagi», avait-il déclaré vendredi après la tentative.

Lors de l’interview publiée mercredi, le chef du gouvernement espagnol a estimé que «pour éviter des drames comme celui de Nador, nous devons travailler au Soudan». Une mention qui intervient alors que la plupart des migrants irréguliers qui ont tenté de prendre d’assaut la clôture de Melilla vendredi 24 juin, ont la nationalité soudanaise.

«La politique migratoire ne peut pas être juste une politique de sécurité pour renforcer nos frontières. Nous devons travailler avec les pays d’origine et de transit, en l’occurrence le Maroc et la Mauritanie», a-t-il ajouté. «Bien sûr, nous devons être compréhensifs et nous mettre à la place de ces migrants qui ont souffert et sont morts. Mais je demande également que nous nous mettions à la place des forces et des agences de sécurité de l’État en Espagne, où 40 éléments de la Garde civile ont été blessés à la suite de cette violente attaque, et plus d’une centaine de gendarmes marocains dont certains ont été blessés et d’autres sont décédés», a-t-il enchaîné.

Sanchez a rappelé que «les autorités marocaines ont également le problème de la migration irrégulière». «Nous devons les aider à combattre les réseaux mafieux au Maroc et à contrôler les flux migratoires irréguliers qui atteignent nos frontières», a-t-il expliqué, en annonçant l’ouverture de trois enquêtes sur l’incident au Maroc et en Espagne et se disant «prêt à comparaître devant le Congrès et à soumettre un rapport lors du débat sur l’état de la nation qui se tiendra en juillet prochain».

Les Nations unies ont accusé, mardi, le Maroc et l’Espagne d’avoir fait un «usage excessif de la force» à l’encontre de migrants repoussés, vendredi , alors qu’ils tentaient d’entrer à Melilla. «Nous avons constaté l’usage excessif de la force par les autorités, qui doit faire l’objet d’une enquête car c’est inacceptable», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU.

«Les États ont des obligations en vertu du droit international, des droits de l’Homme et du droit des réfugiés. Tout cela doit être respecté. Les personnes en déplacement ont des droits humains, et ceux-ci doivent être respectés, et nous les voyons trop souvent bafoués», a-t-il ajouté lors du point de presse quotidien du Bureau du porte-parole du secrétaire général.

S. Dujarric a rappelé que le secrétaire général de l’ONU «travaille depuis longtemps pour essayer d’amener les États membres à travailler ensemble pour convenir et respecter les engagements pris dans le cadre du Pacte mondial pour la migration». «Nous avons été choqués par les images de la violence que nous avons vues à la frontière entre le Maroc et l’Espagne, en Afrique du Nord au cours du week-end, qui s’est soldé par la mort de dizaines d’êtres humains, de demandeurs d’asile, de migrants», a-t-il déploré avant de préciser que l’«usage excessif de la force» à l’encontre de migrants a été constaté des «deux côtés de la frontière».

De son côté, Ravina Shamndasani, Haute commissaire des Nations unies aux droits de l’Homme(HCDH), a appelé mardi le Maroc et l’Espagne à «veiller à ce qu’une enquête efficace et indépendante soit menée comme première étape vers l’établissement des circonstances des décès et des blessures, les éventuelles responsabilités et la garantie de l’obligation de rendre compte, le cas échéant».

La responsable onusienne a considéré qu’«il s’agit du plus grand nombre de décès enregistrés en un seul incident depuis de nombreuses années où les migrants ont tenté de traverser du Maroc vers l’Europe via les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta».

Lors du drame, 76 migrants et 140 agents des forces de l’ordre marocaines ont été blessés. Les organisations de la société civile estiment le nombre de morts à une trentaine. «Nous appelons le Maroc et l’Espagne à garantir le respect des droits humains des migrants à leur frontière commune et, en particulier, à ce que leurs gardes-frontières s’abstiennent de tout recours excessif à la force contre les migrants», a souligné l’instance.

Cette dernière a appelé aussi les deux pays voisins à «prendre toutes les mesures nécessaires aux côtés de l’Union européenne, de l’Union africaine et d’autres acteurs internationaux et régionaux concernés, pour garantir la mise en place de mesures de gouvernance des frontières fondées sur les droits humains». «Celles-ci incluent l’accès à des voies de migration sûres, l’accès à des évaluations individualisées et la protection contre les expulsions collectives et le refoulement, ainsi que contre les arrestations et détentions arbitraires», a ajouté la déclaration.

Les règles générales issues des règles internationales des droits de l’Homme, qui régissent le recours à la force, sont rappelées par le HCDH. Elles indiquent que «lorsque les moyens non-violents restent sans effet ou ne permettent pas d’aboutir au résultat escompté», les parties responsables de faire appliquer les lois dans un pays «peuvent uniquement faire usage de la force ou d’armes à feu si, cela est prévu par la loi, est nécessaire afin d’atteindre un objectif légitime de maintien de l’ordre, est proportionné pour remplir sa fonction de protection».

Pour le HCDH, «l’exigence de proportionnalité signifie que la force utilisée doit être le minimum nécessaire et qu’elle doit être proportionnée à l’intérêt à protéger». Dès lors, «le recours à la force doit respecter l’interdiction de la discrimination».

Depuis les faits tragiques de 2005, lorsque 17 migrants ont été tués à balles réelles lors de leurs tentatives de traverser la clôture vers Melilla, l’utilisation des armes à feu létales dans la surveillance des frontières terrestres avec l’enclave espagnole avait fait la polémique.