Tragédie humaine à la frontière Nador-Melillia : Boule de neige…

Dans le sillage de Pedro Sanchez, Chef de gouvernement, qui a concédé que le Maroc « fait face, seul, à des mafias internationales de migration clandestine », José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, s’est empressé de saluer, mardi, la coopération bilatérale en la matière. « Sans la collaboration » du Maroc, il serait « impossible » de contrôler les flux migratoires illégaux, a-t-il dit dans un entretien à la chaîne de télévision Antena 3. « Sans la collaboration des forces de sécurité marocaines et le travail excellent des forces de sécurité espagnoles, il serait impossible d’effectuer un contrôle du phénomène migratoire illégal », a soutenu le chef de la diplomatie espagnole.

« Aucun pays au monde, aussi puissant soit-il, ne peut faire face seul à ce phénomène », a-t-il encore affirmé tout en pointant la « complexité » de la gestion de ce fléau et la difficulté de faire face aux assauts de personnes qui « cherchent une vie meilleure, en mettant leur vie en danger ».

« Ce que nous devons faire, c’est d’améliorer et de renforcer encore notre coopération avec le Maroc et avec les pays d’origine et de transit. L’Europe et la Commission européenne doivent être impliquées », a-t-il fait valoir en appelant à ce que « la coopération entre l’Europe et les pays d’origine et de transit doit être renforcée, et des moyens technologiques doivent être fournis pour empêcher que ce genre d’assauts ne se reproduise ».

Pour rappel, des migrants clandestins, issus de pays d’Afrique subsaharienne, ont mené, vendredi matin, une tentative d’assaut groupé et violent contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador, provoquant une bousculade énorme et des chutes mortelles du haut de la clôture. Le dernier bilan faisait état de 23 morts parmi les Subsahariens clandestins. Un élément de la force publique et 18 assaillants sont toujours sous surveillance médicale.

Cette tentative de passage en force, où 140 éléments de la force publique ont été blessés à différents degrés, a été marquée par l’usage d’une violence inouïe par les candidats à l’immigration irrégulière face aux éléments des forces de l’ordre, qui ont agi avec professionnalisme et dans le respect des lois et des règlements. Armés de pierres, de matraques et d’objets tranchants, ces candidats à l’immigration clandestine ont opposé une résistance violente aux forces de l’ordre, mobilisées pour les empêcher de franchir la clôture, comme le montrent les images qui circulent sur la toile et les réseaux sociaux.

L’ONU impliquée

A signaler que le Conseil de sécurité des Nations unies devrait aborder, mercredi, le drame migratoire survenu au niveau de la zone tampon entre Nador et Melillia. Le Kenya, soutenu par le Gabon et le Ghana, trois membres non permanents du Conseil de sécurité, a déposé une demande dans ce sens.

Martin Kimani, ambassadeur du Kenya à l’ONU, a indiqué sur son compte Twitter, que cette réunion devait se tenir à huis clos sur la répression violente des migrants. «Aujourd’hui, suite à la réunion de Mission d’appui des Nations unies en Libye, le A3 (trois pays africains, ndlr) au Conseil de sécurité des Nations unies a appelé à une réunion sur la violence meurtrière à laquelle sont confrontés les migrants africains entrant à Melilla depuis le Maroc», a-t-il annoncé, lundi.

Le diplomate a ajouté que «les migrants sont des migrants ; qu’ils viennent d’Afrique ou d’Europe, ils ne méritent pas d’être ainsi brutalisés». «Le racisme est une menace pour la paix et la sécurité internationales (…) Ça tue encore en Méditerranée. Il est si répandu qu’il semble normal à ses auteurs. Il est temps que le Conseil de sécurité s’occupe de la menace du racisme partout», a-t-il ajouté dans un autre tweet.

Des diplomates, cités par l’AFP, ont indiqué que la rencontre a été initialement envisagée lundi mais a été finalement reportée à mercredi.

La démarche du Kenya, soutenu par le Gabon et le Ghana, intervient après la réaction de la Commission de l’Union africaine. Moussa Faki a appelé, dimanche, à une «enquête immédiate» sur le drame. «J’exprime mon profond choc et mon inquiétude face au traitement violent et dégradant des migrants africains qui tentent de franchir une frontière internationale entre le Maroc et l’Espagne et les violences qui s’ensuivent, entraînant la mort d’au moins 23 personnes et des blessés», a-t-il réagi sur son compte Twitter.

Les Nations unies ont également réagi, lundi, au drame migratoire survenu vendredi. «Nous déplorons vivement ce drame tragique et les pertes en vies humaines», a indiqué Stéphane Dujarric porte-parole du Secrétaire général de l’ONU. «Je pense qu’il ne s’agit que d’un autre rappel de la raison pour laquelle nous avons besoin de routes migratoires mondiales bien gérées, impliquant les pays d’origine, de destination et de transit», a-t-il ajouté lors du point de presse quotidien du Bureau du porte-parole du Secrétaire général. «Nous sommes gravement préoccupés par ce que nous avons vu, par les pertes de vie», a-t-il ajouté.

Répondant à deux questions de journalistes sur le sujet, le porte-parole du Secrétaire général a indiqué que «les personnes à la recherche d’une vie meilleure sont des êtres humains. Ils doivent être traités avec décence». «Elles ne devraient pas être contraintes d’emprunter des itinéraires qui les exposent à un grave danger, des itinéraires contrôlés par des gangs criminels et des éléments criminels», a-t-il enchaîné. «Les États membres ont le devoir et la responsabilité de veiller à ce que des voies de migration sûres soient établies. Je veux dire, c’est notre message depuis le début», a-t-il conclu.

S. Dujarric a renvoyé à la réaction conjointe du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et Organisation internationale pour les migrations (OIM) suite à ce drame. Samedi, dans un communiqué conjoint, ils ont exprimé «une profonde tristesse et inquiétude» face à ce qui s’est passé à la frontière entre le Maroc et Melilla, exhortant «toutes les autorités à accorder la priorité à la sécurité des migrants et des réfugiés, à s’abstenir de recourir à une force excessive et à respecter leurs droits humains».

Le Maroc a affirmé, lundi, qu’il «déplore le drame» survenu vendredi dernier à Nador, lorsque des dizaines de migrants subsahariens ont perdu la vie après avoir été repoussés par les forces de l’ordre marocaines alors qu’ils tentaient d’entrer à Melilla. Dans une note relayée par la presse ibérique, l’ambassade du Maroc en Espagne a ainsi expliqué que «les assaillants ont infiltré la frontière algérienne, profitant du laxisme délibéré du pays dans le contrôle de ses frontières avec le Maroc».

Le jour des faits, les migrants se sont dirigés «non vers la clôture classique» qui sépare le pays de la ville de Melilla, mais vers le «poste barrio-chino», qui dispose de «quatre couloirs étroits», poursuit la même source, expliquant que «l’afflux massif d’attaquants dans ces couloirs étroits» aurait «causé une avalanche». «L’extrême violence des assaillants et la stratégie de l’assaut», affirme l’ambassade du Maroc en Espagne, «dénote un sens aigu de l’organisation, une progression planifiée et une structure hiérarchique de dirigeants aguerris et entraînés avec des profils de miliciens expérimentés dans les zones de conflit».

La note envoyée par l’ambassade marocaine comprend plusieurs photos montrant des bâtons, des couteaux et des crochets. Les migrants arrêtés ont expliqué qu’ils voulaient utiliser ce matériel pour escalader la clôture et non pas pour attaquer les gendarmes. Le Maroc estime, par ailleurs, que ses forces ont agi avec un «haut sens du contrôle et du professionnalisme».

L’ambassade a également pointé la «dangerosité et violence des réseaux de trafic qui sont prêts à prendre tous les risques dans la négation totale du caractère sacré de la vie des personnes». Elle rappelle qu’au cours des cinq dernières années, le Maroc a démantelé 5 000 réseaux de trafic d’êtres humains, 256 d’entre elles en 2021 et une centaine en 2022, et a empêché 360 000 tentatives de migration irrégulière depuis 2017.

Le Maroc a enfin souligné son intention de poursuivre sa lutte «impitoyable et implacable» contre les réseaux de traite des êtres humains et de renforcer la coopération avec ses partenaires, dont l’Espagne.

La presse espagnole rappelle que selon les informations dont dispose le gouvernement espagnol, c’est au cours d’une vague d’environ 2 000 personnes se dirigeant vers la barrière frontalière que près de 500 d’entre eux se sont rassemblées pour tenter de pénétrer sur le territoire espagnol. «Ils ont voulu entrer par une porte que l’un des migrants avait réussi à ouvrir, et il y a eu une avalanche qui a tué une vingtaine d’entre eux par asphyxie ou par écrasement lorsque les rangées de derrière ont poussé les rangées de devant et aussi quand un groupe qui escaladait vers le toit du centre de contrôle est tombé sur ceux d’en dessous», ajoute-t-on.

Comme attendu, l’Algérie et le Polisario se sont emparés de ce drame pour fustiger la politique migratoire du Maroc. Le voisin de l’Est se contentant, comme d’habitude, d’accabler le Royaume de tous les maux… Pour se faire bonne conscience et se « blanchir » aux yeux de la communauté internationale.

Gouvernance migratoire

Khalid Zerouali, wali directeur de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l’Intérieur, a rappelé dimanche que la gouvernance migratoire du Maroc est structurée par une «logique humaniste», mais malheureusement pervertie par les actions criminelles des réseaux de trafic.

Les enjeux, «au-delà de la mobilité, intègrent un paradigme cardinal centré autour de l’Être humain dans la sacralité de ses droits fondamentaux», a-t-il souligné, lors d’une rencontre sur la question migratoire ayant réuni des responsables du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ceux de l’Intérieur et les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique africain accrédité au Maroc.

C’est cette logique qui structure la gouvernance migratoire au Maroc autour de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA), initiée en 2013 et qui a consacré cette approche solidaire et inclusive inscrite dans la continuité de la vocation éminemment africaine du Maroc, a-t-il dit.

Dans ce sens, le responsable a déploré que «cette dimension noble et vertueuse de la migration» soit «pervertie par les actions criminelles des réseaux de trafic, qui exploitent la vulnérabilité des victimes et les poussent dans des aventures dangereuses et meurtrières».

K. Zerouali a fait observer que ces réseaux «usent de stratagèmes d’une grande violence, notamment lors des assauts planifiés de façon quasi-militaire, avec des assaillants aux profils de miliciens et d’anciens militaires issus de pays déstabilisés par la guerre et les conflits».

Qualifiant ce qui s’est passé, vendredi dernier, au niveau de la clôture frontalière entre Nador et Melilla de «véritable drame que nous déplorons», K. Zerouali a indiqué que les autorités marocaines mènent, contre ces réseaux de trafic, une lutte sans merci avec plus de 1 300 réseaux démantelés les cinq dernières années (256 en 2021 et 100 jusqu’à mai 2022).

Le responsable a précisé que plus de 145 assauts ont été repoussés autour des deux enclaves espagnoles depuis 2016 (50 en 2021 et 12 jusqu’à mai 2022), assurant que plusieurs éléments des forces de l’ordre, qui ont toujours agi avec professionnalisme et dans le respect total des lois et des règlements, sont blessés au cours de ces assauts.

De même, a-t-il ajouté, plus de 360 000 tentatives d’émigration ont été mises en échec depuis 2017 (63 000 en 2021 et 26 000 jusqu’à mai 2022). Khalid Zerouali a aussi fait remarquer que l’environnement régional, le contexte post-Covid, la guerre en Ukraine et la crise alimentaire qui se profile exacerbent le défi migratoire et nécessite plus que jamais des actions concrètes en termes de solidarité agissante et d’appuis pluriels.

Pour le responsable, «les pays du Nord doivent privilégier un prisme équilibré dans leur approche qui ne doit pas être imprégnée du tout sécuritaire, mais basée sur des solutions structurelles autour du développement durable des pays d’origine et de l’encouragement de la mobilité légale entre les deux rives».