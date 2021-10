Traite humaine : Un réseau démantelé à Laayoune

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que deux suspects ont été appréhendés à Laâyoune et le troisième à Guelmim, ajoutant que les perquisitions réalisées ont permis la saisie de deux embarcations pneumatiques, un moteur et une grande quantité de planches en bois utilisées dans la stabilisation des embarcations, en plus de 1 005 litres de carburants, une pompe à air, un gilet de sauvetage et des équipements de natation, outre une importante somme d’argent en devise nationale soupçonnée provenir de cette activité illégale.

Les enquêtes ont révélé que les membres de ce réseau étaient en train de préparer une tentative de migration irrégulière à partir des côtes marocaines en direction des Îles Canaries, soulignant que les personnes interpellées ont des interconnexions au niveau national après l’identification de leur fournisseur en embarcations, à savoir un autre réseau criminel s’activant dans une ville du Nord du Royaume.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent.